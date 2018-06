澄的5月營收年減16% 靠三箭齊發策略盼營運回升

橙的電子 (4554) 自結 5 月合併營收為 4021 萬元,雖受到五一連假工作天數較少因素影響,致使主要客戶備貨力道較上月下滑 2.69%,也比去年同期衰退 16.48%,但受惠台灣及歐美 AM 市場仍有良好的銷售表現,挹注單月營收連續 3 個月站穩 4000 萬元大關;累計前 5 月合併營收為 1.98 億元,年減 7.51%。橙的表示,受惠於 TPMS 仍持續擴大全球的市占率,帶動公司包括台灣、中國及歐美等地區之主要 OEM 及 AM 市場客戶的銷售表現皆有不錯的斬獲,旗下多款 TPMS 產品訂單能見度佳,也拉升公司在全球 TPMS 的市場占有率。以前 5 月整體營收來看,來自美洲地區的營收有明顯較去年同期成長 27.69%,主要係由 AM 市場客戶的拉貨力道增溫所致,由於 AM 市場享有優於整體平均毛利率,隨著主要客戶的需求保持增溫態勢,將有助於整體毛利率與營運表現持續精進。



橙的指出,由於 TPMS 系統受到電池壽命影響,一般產品生命週期為 4 至 5 年間,因此,包括在歐洲 2012 年起新車強制安裝 TPMS 的車輛及台灣地區匹配加裝件 TPMS 車輛將逐步進入系統汰換期,有望激勵 AM 市場需求大幅提升,將為相關獲多國認證的供應商帶來龐大市場商機,而旗下 TPMS 產品握有美國、歐盟、日本及中國等多國專利認證技術,可望隨著主要客戶擴大其採購力道,進一步挹注業績。



展望第二季,橙的表示,採取優化產品銷售結構、進行新世代 TPMS 產品研發以提升產品平均單價以及擴大尋求切入更多品牌車廠 OEM 及 OES 供應鏈的機會等三箭齊發營運策略,可望挹注未來整體營運表現升溫。另一方面,第二季起逐步進入歐洲雪胎出貨旺季,加上中國政府規範新車強制安裝 TPMS 系統前的 AM 市場加裝需求、歐洲台灣兩地汰換 TPMS 系統加裝潮以及最新 TPMS 系統結合雲端大數據產品等接續出籠,橙的可望隨著新車及保有車輛加裝 TPMS 的滲透率持續提升,帶動主要客戶的備貨力道增加。