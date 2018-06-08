正隆股東會通過配發0.7元現金股利 今年積極推廣環保衛生紙

正隆 (1904) 今(8)日召開股東會，會中除通過去年財報，同時通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利 0.7 元。正隆去年合併營收 426.64 億元，毛利率 17.7%、營益率 5.32%，歸屬業主稅後盈餘 14.35 億元，年增 10.69%，每股盈餘 1.29 元，創近 7 年高點。



正隆今年積極落實本土化營運，加強國際競爭力，看好環保市場成長，正隆今年將積極推春風和蒲公英新品，正隆董事長鄭舒云表示，台灣 2017 年衛生紙市場年成長約 4%，正隆發現，其中高質感的添加、三層衛生紙成長力道最強，超過 10%，正隆也將積極挹注資源。



因應高質感需求，正隆旗下春風家庭用紙最近推出全新春風 SILLACE 極致乳霜精華衛生紙，主打「對自己更好一點」品牌概念，看準日用品類在基礎保養、彩妝市場的蓬勃發展，於衛生紙中添加頂級乳霜與護膚精華，並以時尚感十足的馬卡龍色包裝，推出 Tiffany 藍、蜜桃色、粉紫色三款精緻色彩，紙張帶有自然乳霜香氛，讓衛生紙也可以是日常療癒的擺飾與 SPA 般的呵護。



正隆表示，據統計，市售衛生紙仍以兩層衛生紙為主流，市占率最高；但添加衛生紙銷售額逐年成長，台灣市場從 2016 年的銷售額由 7.7 億元增長至去年的 8.7 億元，在衛生紙類的普及率達 17.3%。



正隆旗下有春風、情人、雪柔和蒲公英四大品牌衛生紙，其中兩層的「情人」、「雪柔」衛生紙以個性化、物超所值及便宜好用為訴求重點；但其實主打高質感、柔韌的「春風」衛生紙銷售成長力道最強，形成 M 型化發展；此外，標榜環境友善的環保衛生紙近年來也成長不少。



強調使用 100% 回收紙再製的「蒲公英」環保衛生紙，因碳足跡較少且原料價格不易受國際漿價波動影響，是正隆多年來發展的重點。隨著環保意識的提升以及正隆挹注行銷資源，2009 年上市的蒲公英已成為國內環保家用紙第一品牌，今年以來更與強勢通路東森電視購物、中華郵政商城和網路品牌 - 台灣吧推出聯名商品，上市以來銷量長紅，環境友善形象，更入選 2018 年台中世界花卉博覽會指定用紙。



正隆表示，目前台灣環保衛生紙普及率約僅 5%，相較歐美日 50% 以上的普及率，成長空間非常大，正隆指出，未來除持續投入資源擴大產品線，如開發三層環保衛生紙，也會更致力於綠色包裝設計，從產品源頭徹底實踐環保，目前已結合該公司大園紙品包材廠的柔版印刷服務，於旗下家紙品牌包含春風、情人、蒲公英和雪柔的抽取式衛生紙外包裝上使用對環境和人體都更為友善的水性油墨印刷，提供消費者最優質的綠色商品，未來也計畫擴展到全產品線，以追求更好、更環保。

