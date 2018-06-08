5月出口創歷年單月第3高 主要貨品全面成長 塑化年增最大

財政部今 (8) 日公布 5 月出口 291.2 億美元，月增 8.9%，年增 14.2%，創歷年單月第 3 高；累計前 5 月出口 1355.8 億美元，年增 11.2%。若進一步觀察出口貨品，5 月出口主要貨品全面成長，其中塑化製品因國際油價震盪走升，年增近 2 成最多。

財政部統計處處長蔡美娜表示，受惠於全球經濟穩定攀升，新興科技應用、行動裝置新機效應，以及國際原物料行情維持高檔，5 月出口值為歷年單月第 3 高，若剔除今年 2 月春節因素後，出口為連續 6 個月雙位數成長，而累計前 5 月出口規模為歷年同期最高，年增 11.2%。

若進一步觀察出口貨品，5 月出口主要貨品全面成長，其中塑化製品因國際油價震盪走升，年增近 2 成最多；基本金屬及其製品、機械因鋼價居高及海外投資積極，出口規模齊創歷年單月新高，分別年增 17.7%、17.0%；電子零組件因需求熱度不減，年增 15.9%。

此外，5 月台灣對主要市場出口同樣表現亮眼，其中對中國大陸與香港出口年增 19.3% 最佳，對日本出口年增 16.5%，對美國出口值為歷年單月新高，年增 13.5%，對東協出口則年增 10.6%，對歐洲出口年增 9.0%。

而累計前 5 月台灣對中國大陸與香港、日本出口規模為歷年同期最高，東協為同期第 3 高，亞洲區域內需求合計占總出口達 71.9% 新高，對出口增幅貢獻率達 7 成 3。

蔡美娜表示，今年全球景氣及貿易成長步調未見放緩，經濟前景審慎樂觀，加上物聯網、車用電子、高效能運算、生物辨識等新興商機以及電競風潮蔓延，可望抵消智慧手機成長進入高原期的疑慮，持續為台灣出口增添活水。

不過，蔡美娜指出，接下來仍須注意貿易衝突效應擴散、匯率波動及全球製造業競爭加劇、中國大陸供應鏈在地化等不確定風險。