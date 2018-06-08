彭博社：海航將美國辦公大樓出售給三星子公司 作價20億

6月8日消息，據彭博社報道，據一位知情人士透露，海航集團(HNA Group)以3.2億美元(約合20億元)的價格將位於明尼阿波利斯的辦公大樓賣給了三星旗下的一個子公司。

這名知情人士表示，這幢辦公樓位於明尼阿波利斯南六街33號，它被出售給三星SRA資産管理部門，售價與海航集團兩年前購買時相比，高出約500萬美元(3201萬元)。

這筆交易，加上周二達成的以6.19億歐元(約合47億元)的價格出售其所持西班牙NH酒店集團股份的協議，這家中國企業集團今年的資産處置總額超過了145億美元(約合928億元)，以減少債務。

根據彭博社統計的數據顯示，近年來在斥資數百億美元進行收購後，海航去年的債務膨脹至約940億美元(約合6017億元)，借貸成本達到了亞洲非金融企業的最高水平。

海航集團處置的大部分資産，包括希爾頓全球控股公司的股票，都處於盈利狀態。上月晚些時候，有報道稱，海航已同意出售明尼阿波利斯辦公大樓。

另外，知情人士表示，海航集團已接近達成協議，利用其紐約辦公大樓融資以償還債務。

彭博社此前曾報道，該公司計劃出售這棟大樓。

來源: TechWeb

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