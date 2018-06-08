【港股解碼】股價突破八百元的貴州茅台，我看到的是外資的貪婪！

近期雖然上證指數、深圳指數、創業板指數均持續走跌，但隨著A股納入MSCI,外資買入國內績優股的熱情不減反增，從滬股通公佈數據來看貴州茅台(600519-CN )備受滬股通資金青睞。統計數據顯示，自6月1日以來，滬股通在4個交易日里累計淨流入近81.9億元，而貴州茅台獲滬股通資金累計淨買入13.95 億元，佔比達17.03%，這也是貴州茅台市值突破萬億，股價突破800元背後的邏輯。國內股市持續低迷背景下，外資卻大幅買入以貴州茅台為首的消費績優股，這背後的邏輯值得國內投資者深思。

貴州茅台的產品飛天茅台、生肖茅台等都在2017年出現供不應求，貴州茅台集團上調產品出廠價18%後，同時也上調終端指導價200元到1499元之後，但集團產品任然供不應求，茅台雲商和京東官網均需要預約搶購，可見2017年高端白酒市場有多麼火熱，這也直接體現在公司業績上面，2017全年集團實現營業收入約582.2億元，同比增長49.81%,；歸屬於股東扣非淨利潤約272億元，同比增長約60.5%。 2018年一季度公司業績繼續維持了高增長，實現營業收入約175億元，同比增長約31.2%；扣非淨利潤約85億元，同比增長約38%。

像貴州茅台這種已經巨無霸企業，還能維持如此增長速度且還完全是內生增長，實屬罕見。

（圖片來源：貴州茅台2017年報）

簡化的業務模式是成功的基石

貴州茅台集團的經營模式為：採購原材料—生產產品—銷售產品。原材料採購主要根據公司生產和銷售計劃進行採購；生產產品工藝流程為：製曲—製酒— 貯存—勾兌—包裝；銷售模式以高端醬香白酒為主打產品，扁平化的區域經銷為主，輔以公司直銷的模式。就是在這樣簡單的業務模式，單一的產品結構下，可他偏偏就靠一瓶一瓶的賣酒卻成長為一家年營收近600億元，淨利潤近300億元的巨無霸公司。

縱觀世界，消費類公司如：可口可樂、星巴克、肯德基等都是靠著簡單的業務模式發家，其業務遍布全世界。這些消費類公司都能靠著簡單的業務模式如此成功，筆者認為這中間最重要的邏輯在於

一、消費類公司最重要的就是，產品安全問題，而產品單一易於對整個產業鏈產品安全的監管。

二、單一產品有利於節省成本，公司一旦做大，如果業務單元繁多，必然會造成一些不必要的資源浪費。

三、公司長期在市場留下較好的美譽度、知名度，在消費者心理留下較好的印象。

反觀那些想要擴大產品產業鏈、多元化的公司並沒有取得較好的效果。如果對比同行業白酒企業的兩家公司五糧液和貴州茅台，分別屬於濃香型和醬香型高端白酒的代表，在10年前兩家公司市值還是不相上下，但五糧液產品雜亂，從低端白酒到高端白酒都一併都有，高端白酒定位不明確，而貴州茅台卻專注高端白酒市場，隨著消費升級，貴州茅台在國人心中留下了深刻的映像，這也是貴州茅台成功的重要原因之一吧。

每股突破800元人民幣的貴州茅台貴嗎？

具有“恐高症”的投資者應該會說太貴了，那麼對標美股最貴的股票，買一股需要200萬人民幣左右，估計就不會覺得貴了。當然一家公司的估值到底是否合理，或者高估，這需要多方面綜合考慮且具有一定主觀性，筆者來談談自己的看法。

貴州茅台從上市至今據數據統計，淨利潤複合增長率達25%以上，是A股最優秀的上市公司之一。截至2018年6月7日貴州茅台A股收盤動態市盈率為28.8倍（數據來源：中信證券至信全能版），這主要是由於2018年一季度屬於白酒銷售旺季，而一季度業績大增，但全年業績增速估計會低於一季度業績增速。 2017年公司淨利潤對應800元的股價市盈率在36.5倍，2017年報集團披露2018年淨利增速不會低於10%，這在筆者看來已經是保守得不能再保守的估計，就算增速在10%，貴州茅台2018年800元的股價對應的市盈率也就30倍出頭。

那麼長期淨利潤​​複合增長維持25%以上的貴州茅台，2018年800元的股價合理嗎，筆者認為，鑑於貴州茅台還有強大的提價能力和較多預收賬款用來調節利潤，就算公司業務出現“黑天鵝”，集團也有足夠的“冬糧”去調節利潤，度過難關，綜合看市盈率30倍出頭的貴州茅台有強大的護城河，800元每股的股價屬於合理範圍但卻失去了安全邊際，如果有投資人在此價位介入，長期看也就是輸點時間而已。

作者：鄭鵬超

編輯：張駿芬 夏雨辰

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