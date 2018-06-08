騰訊(00700-HK)ADR急回 油價升油股揚

美國科網股未能延續強勢，美股收市個別發展，港股ADR指數收報31365點，跌147點，跌0.47%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報423.31元，較港收市跌5.89元；港交所(00388-HK)ADR收報263.56點，較港收市升0.16點；匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.4元，較港收市升0.15元。
內銀內險股向下，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.19元，較港收市跌0.06元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.66元，較港收市跌0.05元；中人壽(02628-HK)ADR收報22.77元，較港收市跌0.28元。
國際油價急升近2%，推動油股雪佛龍高收2.9%，埃克森美孚上揚1.0%。中海油(00883-HK)ADR收報13.58元，較港收市升0.12元；中石油(00857-HK)ADR收報6.63元， 較港收市升0.04元；中石化(00386-HK)收報7.63元，較港收市升0.01元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報72.8元，較港收市跌0.4元；聯通(00762-HK)ADR收報10.73元，較港收市跌0.13元；中電信(00728-HK)ADR收報3.75元，較港收市跌0.04元。
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