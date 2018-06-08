22家上市房企前五月銷售額近1.7萬億元 同比上漲約35%

據中國證券報統計，截至6月7日，内地及香港上市房企中已經有22家公司公布了前五月的銷售數據。1-5月，銷售金額合計達到1.69萬億元，同比上漲約35%。5月份，大部分龍頭企業銷售業績樂觀，22家房企銷售收入達到了3515.7億元。前五月銷售額前三名中，碧桂園遙遙領先，中國恒大、萬科與其的差距已拉大近千億元。

碧桂園公告稱，2018年前5個月，公司共實現合同銷售金額約3346.8億元，同比增長37%;合同銷售建築面積約3529萬平方米，同比增長29.4%。據此計算，碧桂園5月單月合同銷售額771.6億元，是今年以來單月最好成績;合同銷售面積890萬平方米。

中國恒大前5月合約累計銷售金額約達2540.9億元，累計合約銷售面積約為2，431.7萬平方米，同比分别增長39%和30%。公司5月銷售金額和銷售面積分别為418.3億元和385.2萬平方米，同比分别增長9.5%和3.6%。

萬科5月銷售超過中國恒大，發力衝2000億元陣營意圖明顯。萬科公告顯示，1-5月，萬科累計實現合同銷售面積1585.5萬平方米，同比增長4.3%;合同銷售金額2390.3億元，同比增長4.81%。5月單月，該公司實現合同銷售面積279.7萬平方米，合同銷售金額428.8億元。

第二梯隊中的融創中國和保利地産表現均亮眼。保利地産前5月實現簽約面積1025.98萬平方米，同比增長31.22%;實現簽約金額1551.19億元，同比增長42.95%。公司5月單月銷售面積和銷售金額增速較4月略微提升，5月公司實現簽約金額357.21億元，同比增長43.50%。

融創中國5月業績繼續爆發，集團實現合同銷售金額382.7億元，同比增長86%，合同銷售面積約253萬平方米。1-5月，集團實現合約銷售金額1491.3億元，同比增長79%。

一些中小規模房地産公司前五月銷售增速驚人，新城控股、中國金茂、奧園地産、龍光地産、時代地産、花樣年、合景泰富前五月銷售同比增速均超過了50%，這顯示出，三、四線城市項目仍然是房企業績增長的主要抓手。其中，中國金茂和奧園地産前五月銷售金額同比增幅翻倍，分别為281.9%和153%。

同期也有首創置業、陽光100前五月銷售金額同比呈下滑趨勢。受項目集中於一線城市等因素影響，首創置業和陽光100前五月銷售金額同比下降16.5%和27%。

中原地産首席分析師張大偉表示，總體看，碧桂園、萬科與恒大前五月銷售就突破了2000億元，房企銷售在2018年前5月依然刷新歷史紀錄。5月樓市在旺季的影響下，熱點城市成交量有所恢復，環比出現了明顯地上漲。但整體看，熱點城市併未出現三、四線城市的價格上漲明顯現象。一、二線城市房價基本平穩，這種情況下購房者中的剛需在旺季市場選擇入市。此外，部分城市的人才政策吸引了一些新城市戶籍人口，這也是出現最近幾個月成交量逐漸恢復的主要原因。

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