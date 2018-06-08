互娛中國(08081-HK)訴訟之最新資料

互娛中國(08081-HK)公布，就2017年12月19日發出公布作進一步跟進，儘管於2018年5月31日向連捷送達的經修訂申索書中表示，該經修訂申索書已於2018年5月31日提交，惟連捷於2018年6月4日獲原告人之律師告知，原告人正在申請修訂傳訊令狀以加入新的人士，並申請修訂申索書；及於2018年5月31日向連捷送達的經修訂申索書尚未正式提交法庭，以待上述申請的結果。公司現正就上述訴訟尋求法律意見。

互娛中國於2017年12月19日發出的公布，指間接全資附屬連捷控股接獲第一原告人康宏環球(01019-HK)、第二原告人康宏財務及第三原告人康證，於香港高等法院原訟法庭向包括連捷在內的其他被告人發出的傳訊令狀連同申索書。

根據令狀，第一原告人向連捷尋求命令第一原告人於2015年10月29日向連捷配發的第一原告人股份予以撤銷；第二原告人及第三原告人尋求有關廢止彼等授出的財務融資的命令，包括由第二原告人於2015年11月9日向連捷授出的金額為1.29億元的貸款，及由第三原告人於去年3月29日向連捷授出的金額為約6757.4萬元的孖展貸款；及原告人向連捷尋求一般或特定損害賠償、利息、成本及進一步及╱或其他寬免。

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