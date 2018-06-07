小米有望成CDR第一股，最早今日交申請

小米或將成為第一家發行CDR的“獨角獸”。

今日有報道稱，小米最快於今日(6月7日)就發行CDR向中國證監會提出申請，而招股書最快於6月8日上網公開。“由於CDR各項細則6月7日晚間才披露，所以小米方面可能還需要針對最後的文件要求修訂材料，如無特殊意外，應能於6月7日交表(提交申請表等材料)。”

6月7日下午，一位接近小米IPO項目人士對第一財經確認這一消息，稱“在做準備，有可能今天遞交。”

一天前的深夜，證監會正式發布實施《存託憑證發行與交易管理辦法(試行)》，同時還發布了IPO辦法等另外8個配套規則，這意味著A股迎接“獨角獸”已經萬事俱備。

CDR是指由存託人簽發、以境外證券為基礎在中國境内發行、代表境外基礎證券權益的證券。申請的條件包括：高新技術産業和戰略性新興産業，市值不低於2000億，或最近一年營業收入不低於30億元且估值不低於200億;設立持續經營3年以上，最近3年内實際控製人未發生變更等。根據已公布格式内容要求，企業向證監會遞交申請文件，報請證監會核準。公開發行CDR，需要向滬深交易所提出上市申請，交易所審核同意後，雙方簽訂上市協議。

據中金公司預計，最早在7月份將迎來首個CDR上市，下半年預計有3~6支CDR或創新企業發行，估計募集資金總額範圍1000~2500億左右。

此前有報道稱，獨角獸發行CDR回歸A股圈定8家試點公司，包括“BATJ”四巨頭(百度、阿里巴巴、騰訊和京東)、新浪微博、網易和光學鏡頭設備商舜宇科技。

誰將成為CDR上市的第一股?

國金策略表示，由於證監會明確表示將嚴格掌握試點企業家數和融資規模，合理安排發行節奏。市場預期“阿里巴巴、京東和小米可能性較大”，融資規模60-300億美元左右。按照監管層設定的試點門檻，共有5家已在海外上市的創新企業符合發行CDR的標準，分别為阿里、騰訊、百度、京東和網易。

今年5月初時，曾有接近小米IPO項目中介商人士對第一財經獨家透露，雖然才隻進行過有限的幾次NDR(Non-Deal Roadshow，非交易路演)，但消息傳出後，幾乎所有投行、券商都蜂擁而至圍獵小米發行份額，甚至需要小米in house團隊不斷開會降溫。不過，有的機構一面試圖搶奪份額，一面也想壓壓價，為後面的交易留出更大的利潤空間。

此前有消息稱，小米計劃7月份通過中國存託憑證(CDR)的形式在中國内地發售股票，籌資約30億美元，佔100億美元IPO總額的30%，其餘股票將在中國香港發售。

小米此前提交的招股書披露，小米2015年至2017年收入分别為668.11億元、684.34。億元和1146.25億元;經營利潤為13.73億元、37.85億元和122.15億元。2017年，小米收入同比增長67.5%，小米經營淨利潤同比增長222.7%。截至2018年3月31日，小米賬面現金及現金等價物為142.2億元。

除了小米，京東、百度和阿里巴巴也都可能在近一個月成為首批回歸A股的科技公司。

對於CDR，京東方面此前表示，“我們註意到了媒體關於資本市場政策變化的報道，也在積極關註此事，如果政策允許，京東也非常有意願回歸國内市場實現兩地上市。”百度曾在多次公開場合表達過回歸國内上市的想法。

來源：第一財經

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