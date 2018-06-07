【日盛投顧】盤後分析－指數緩步走高



◆盤勢分析

1. 周四美國金融與科技股表現佳，帶動晨間亞股普遍走強。台股早盤開高，一度試圖挑戰 1/23 日最高的 11270 點，但因缺乏權值股領軍，加上部分漲多個股賣壓湧現，指數由紅翻黑，惟午盤過後在被動元件、金融股與 2317 鴻海轉強拉抬下，指數再度震盪走高。最終指數上漲 49.52 點，收在 11,251.75 點，上漲 0.45%，成交量擴增至 1,881.49 億元；OTC 指數開高走低，收盤下跌 0.14%。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股月、季線持續走高，短、中期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：周四指數量出高呈現紅 K 棒，量價配合得宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉走高，MACD 柱狀體持續上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 60.26 億元；外資 + 49.83 億元、投信 + 6.83 億元、自營 + 3.6 億元。

◆被動元件、特斯拉概念股吸睛

1. 電子類股

(1) 蘋概股：美股 APPLE 股價續創歷史新高，配合 FII 即將在上證掛牌，2317 鴻海股價緩步走高。5264 鎧勝 - KY 市場預期營運落底回升，周四股價上漲超過 5%。

(2) 被動元件：市場傳 2327 國巨 5 月營收超過 50 億，周四股價震盪走高，再創歷史新高價，2492 華新科、3026 禾伸堂、6173 信昌電、2478 大毅等股價走高。

(3)IC 設計：3227 原相 5 月營收年增 10.46%，股價強勢漲停；2363 矽統 5 月營收年增 98.75%，股價連續第二根漲停板。

2. 非電子類股

(1) 特斯拉概念股：周四特斯拉上漲 9.7%，帶動國內相關供應鏈汽車零組件的 1536 和大、3665 貿聯 - KY 走高；此外，鋰電池族群 4739 康普、4721 美琪瑪漲幅超過 3%。

(2) 食品股：天氣轉熱，資金進駐食品股 1217 愛之味、1218 泰山周四股價轉強；2723 美食 - KY 今年持續展店拚營運，股價上漲近 4.5%。

