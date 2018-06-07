【豐銀投顧】技術分析不會騙你 但它會被騙



一直以來，筆者發現台灣的投資人都非常醉心於技術分析，不只做股票喜歡用，判斷行情也都喜歡用。其實技術分析並不是不能用，他是一種依過去的歷史來判斷未來行情，是建立在相信過去的事會在未來再次發生的基礎之上。但實際上技術分析在資金行情面前，根本不值得一提。最明顯的例子在於 2016 年 當時國際熱錢都已經開始往台股回流，外資開始大買台積電、並且大舉佈局台指期多單。其用意為何？就是外資已看好台股，因此大舉錢進新台幣並且大買台積電，而由於台積電是台股第一大權值股，只要台積電動，台指期就必定會漲，外資的用意已經如此明顯了，偏偏還有人要看技術分析，說什麼 MACD 背離，台股漲幅有限，結果一路大漲，實在令人覺得可笑。



KD、RSI、MACD 都是用過去一定天數的價位來計算，因此就算不知道公式怎麼來的，至少也該知道其有「天數」的限制。前麼如果一個行情形成了，豈是短短的十幾二十天能衡量的？就依最近超強的被動元件股來看，如果用 KD 或是 MACD，根本不可能一路抱到現在。因此投資人應該要好好想想，學了眾多的技術指標之後，是不是花一點時間來分析基本面及資金的流向面？筆者認為，行情的組成，應該是資金面大於基本 (消息面) 再大於技術面。唯有弄清楚資金的流動，才可以弄懂趨勢的多或空。目前全球資金雖然有開始收縮的趨勢，但實際上資金仍然充沛，怎可能馬上翻空呢？

台股最近走的正是資金行情，雖然每次資金行情都不太可能一口氣走一整年或是數個月，但起碼最近一週之內指數都還有再新高的可能，既是如此，為何還要畫地自限呢？明天鴻海 FII 將要掛牌，如無預期在鴻海帶領下大盤應能再攻新高，重點是台股第一大權值股台積電都還沒有動，目前就日線來看形成了一個 W 底，目前只待帶量突破上攻，一旦如此，投資人您認為還能放空嗎？

豐銀投顧 李世新 分析師

