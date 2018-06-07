【華冠投顧】林驛銘: 台股價量齊揚，明日挑戰今年11270高點!



美國道瓊大漲，那斯達克連 3 日創新高，台股持續向今年高點挺進，指數漲 49 點，以 11251 作收，成交量放大至 1881 億元，價量齊揚。

自 6 月份以來新台幣開始走升，外資資金回流台灣買盤歸隊，已連 5 日買超台股，推升大盤指數往新高邁進。技術面，台股量價齊揚，指數沿 5 日均線走高，各均線呈多頭排列，明日就有機會來突破今年高點 11270 點，不過提醒一點，若明日衝過新高時，請小心成交量的變化，切勿盲目追價。族群個股焦點: 被動元件龍頭國巨 (2327) 大漲再創 1235 元新天價，華新科 (2492)，禾伸堂(3026)，信昌電(6173) 等 5 月營收均新高，股價再攀高，大毅 (2478)，光頡(3624)、華容(5328) 等股價續創波段新高。另美國蘋果股價續創新高，鴻海 (2317)，美律(2439)，康控 - KY(4943)，台郡(6269) 等今股價走揚。特斯拉股價大漲近 10%，激勵貿聯 - KY(3665)攻漲停 250 元，和大 (1536)，恒耀(8349)，美琪瑪(4721)，康普(4739) 等上漲。此外，原相 (3227)5 月營收月增、年增均逾 1 成，激勵股價衝漲停。工業電腦友通 (2397) 5 月營收飆近 16 年半新高，Q2 營運唱旺，股價飆上 77.4 元漲停板，登波段新高價。網通天線廠芮特 - KY(6514)、IC 設計的矽統 (2363) 等，5 月營收飆高，股價強勢漲停；值得注意的是漲的族群已遍地開花，像今營建股的鄉林 (5531)、中工(2515)、亞昕(5213)，全坤建(2509) 等也發動攻勢。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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