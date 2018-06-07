Ｍ17今紐約證交所掛牌 蜜月可期 應華持股潛在利益數倍翻

台直播平台龍頭 17 Media 母公司 M17 Entertainment 將在紐約證交所掛牌，備受矚目。金屬機殼廠應華 (5392) 透過直接間接持有 M17 股票大豐收，粗估獲利至少翻兩番，如 M17 展開蜜月行情，獲利規模將水漲船高，成為今年 EPS 成長奇兵。週四 (7 日) 傳出 M17 掛牌時間將延後，但根據知情人士指出，M17 原預定在美國時間週四 (7 日) 掛牌的時間不變，稍早外傳之美國時間週三 (6 日) 掛牌以及延後掛牌的消息均屬有誤。



17 Media 是藝人黃立成創辦成立，近年在台、港、東南亞市場爆紅，成為市佔率第一的直播平台，去年下半年揮軍日本市場，也迅速取得市佔第二的地位。資料顯示，首季在亞洲已開發國家的直播營收市佔率為 19.2%，註冊用戶 3330 萬人，每月活躍用戶約 100 萬人。



M17 去年營收 7950 萬美元，約台幣 23.5 億元，虧損 2201 萬美元，首季營收達 3790 萬美元，仍處於虧損狀態。不過，因直播當紅，M17 發展迅速，加上大數據的收集利益，讓 M17 成立以來吸引多家國際大腕基金的投資，為台灣少見的獨角獸企業。在紐約證交所的掛牌價格可能落在 10 美元左右。根據 5/11 以 15.5 美元在紐約證交所掛牌的中國大陸虎牙直播，蜜月行情迅速突破 30 美元大關，翻漲一倍，則 M17 掛牌蜜月行情的啟動備受看好。

