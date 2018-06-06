全球最大對沖基金橋水：Fed縮表和升息 我們幾乎看空所有金融資產

財經部落格《Zerohedge》指出，全球最大的對沖基金公司橋水基金 (Bridgewater) 的聯合投資長表示，在 Fed 縮表減少財政刺激以及升息的緊縮政策之下，2019 年對投資者來說變得很危險，流動性降低與美國經濟週期進入晚期，使他們幾乎看空所有金融資產。

橋水基金的聯合投資長 Greg Jensen 在該公司的每日觀察報告中寫道：「2019 年將成為危險的一年，因為財政刺激計劃退場，而聯準會的緊縮政策將達高峰。」

聯準會減少財政刺激，而美國政府持續發債

而印度央行總裁 Urjit Patel 也在 4 日提出警告，除非美國聯準會終止資產負債表的縮表計畫，不然大量發行的美債正在侵蝕美元的流動性，在貨幣政策緊縮的情況下，可能導致一場全球性的災難，起始點為新興市場。

而由於經濟是由資產市場所引導，橋水基金指出：「對於投資者來說，危機已經浮現了。」

橋水基金的解釋如下：

市場已變得脆弱，由於聯準會減少流動性與升息，導致現金變得更稀有與更具吸引力。目前美國金融市場資產依照著「金髮女孩經濟」定價，所以在這個時候，降低流動性，將對資產造成威脅，而聯準會預計在未來一年半的時間，維持穩定升息的步伐。

「金髮女孩經濟」，代表著此經濟體高增長和低通膨同時並存，且利率可以維持在較低水平的經濟狀態。

Jensen 認為，市場正在根據以下數據做定價，市場認為在 2020 年時，經濟成長率將達 2.4%、10 年期美債殖利率達 3.0%、聯邦基金利率將升至 2.8%，在預計成長率和通膨率接近完美水平的狀態下，殖利率曲線會趨平，油價將到每桶 62 美元左右，而美元兌已開發國家貨幣將下跌 3.5%。

Jensen 寫道，在經濟呈現這樣強勁的狀態下，將促使聯準會繼續進行緊縮政策，但在 2019 年之後，可能很難對資產造成明顯的影響效益，債券殖利率走升將較不明顯，代表著殖利率曲線更為趨平。政府赤字仍在增長，聯準會持續進行縮表政策，這將很難吸引債券買家，殖利率曲線會持續走平。

橋水基金傳達：「美國經濟走向晚期，流動性已消失，而儘管經濟背景已變化，市場仍然依照現況持續進行定價，我們因此幾乎看空所有金融資產。」