【顧德投顧】5月31日的大量卡在下面變支撐

◆盤勢分析

【被動元件】又來，【光學】【遊戲】留意

【美股週二震盪！科技股表現較強，台股昨日高檔震盪後，今天直接開高走高，接下來呢？考驗的是【積極度】，進入 6 月份題材非常多，相關題材即時分享可參考 LINE，盤後追蹤資料可看ＦＢ【台股龍捲風】，教學影片可看 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日日 KD 持續黃金交叉，指數上漲 101.72 點，週 KD 黃金交叉，代表波段多行情還在，6 月份出現類股輪漲格局！

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步上攻，故指數出現開高走高，類股就留意【矽晶圓】【3D 感測】【被動元件】【光學】【電競遊戲】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是波浪起伏，一浪接一浪，一波接一波，指數震盪後就開始走高，出現 N 字型上攻，有機會複製 106 年 12 月 26 日至 107 年 1 月 23 日模式！？

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+7)，5483 中美晶 (+5.5)，6182 合晶 (+2.3)、3532 台勝科 (+2)，3707 漢磊 (+1.3)、3016 嘉晶 (+3.7)，此族群昨日大跌，今日反彈，留意法人進出！

【被動元件】：以 2327 國巨 (+100 元漲停板)、2492 華新科(+35.5 漲停板) 為指標，6173 信昌電(+8.3 漲停板)、3026 禾伸堂(+19.5 漲停板)、2375 智寶(+4.2)、6127 九豪(+1)、5317 凱美(+3.5)、2478 大毅(+10.5 漲停板)、2456 奇力新(+8)、5328 華容(+1.3 漲停板)、6175 立敦(+2.5)、3068 美磊(+5.5)、6284 佳邦(+1.5)、6449 鈺邦(+2.5)、3090 日電貿(+3.7)、2472 立隆電(+1.2)、3624 光頡(+5.9 漲停板)、8043 蜜望實(+2.7)，此族群同步轉強，留意高檔出量不漲的賣點，及法人買賣超！

3D 感測：3105 穩懋 (+9)、2455 全新 (+1)、8086 宏捷科 (+2.1)，3374 精材 (+0.9)、3059 華晶科 (+0.25)、5351 鈺創 (+0.4)、3406 玉晶光 (+19.5)

【光學】：3008 大立光 (+175)、3441 聯一光 (+2.55)、3630 新鉅科 (+1.9)、6209 今國光 (+2.05)、3406 玉晶光、3362 先進光 (+0.5)、3019 亞光 (+0.4)、3504 揚明光 (+11)、3059 華晶科 (+0.25)、4976 佳凌 (-0.35)

【電競及遊戲】：6111 大宇資 (+10.5)、6169 昱泉 (+1.15)、6180 橘子 (+3.8)、3293 鈊象 (+4)、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠 (+2.9)、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越 (+1.1)

以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

