【豐銀投顧】外熱內冷 台股強勢有道理？

◆盤勢分析

最近的行情看起來非常強勢，從市場交易的結果來觀察，台股再創高點的機會很大，今天都到 11200 點了，再多漲個 70 點應該不會很難，其實就技術面來觀察的確沒有錯，甚至國際股市也都出現相對穩定的發展，美國的科技股持續上漲，納斯達克指數創下歷史高點，跟以電子股立國的台股息息相關，激勵近期電子股轉強，帶動指數向上挑戰再創 28 年新高，但是從全球的基本面數據來看，這似乎有點山雨欲來風滿樓的感覺。

為什麼這樣說？從台灣 PMI 數據可以留意幾個重點：1.5 月 PMI 為 53.4 連續 4 個月下降。2. 新訂單放緩到 22 個月新低。3. 出口新訂單放緩到近 2 年低。同時，台灣商研院請加 @ozo5468n 也公佈未來台灣景氣可能到今年 10 月就會開始反轉，主要原因來自於：1. 資本支出下降。2. 就業下滑以及 3. 失業率上升。綜合以上數據可以簡單下幾個結論：1. 新訂單量減少，下半年恐有旺季不旺之虞。2. 資本支出下滑，顯示企業對未來接單景氣保守。3. 消費力道下滑。PMI 通常有領先指標的特性，約莫領先股市 1-2 季預告反轉，如果接下來 PMI 數據沒有太大的變化，那麼趨勢一旦形成就沒那麼容易改變，台股現在跟基本面表現背離，不修正則已，一回調則幅度、風險都將是市場預料不到，全球除了中國以外的 PMI 都在衰退，尤其是德國、日本這種以設備出口導向的經濟體，基本面轉差通常代表全球有效需求的降溫，今夏旺季來臨？還是驚嚇旺季來臨？讀者們在操作時需得加重風意識。

中國 PMI 雖然好轉，而且 PMI 也是股市的領先指標，再加上全球金融市場止穩，確實是 A 股入摩之後一展身手的好機會，然而萬事俱備，只欠東風，什麼是東風？就是資金活水還沒有到位，中國仍在持續的去化槓桿，從 M1、M2 近期公佈的數據呈現死叉，就知道資金活水不到位，中國近二日雖然想透過 MLF 來增加市場資金流動性，但仍沒什麼太大的效果，不過，可以推測中國政府已經注意到資金活水的問題，接下來何時起風，就是中國股市大展身手的好時機。(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

