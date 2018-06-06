【顧德投顧】今天沒有漲停板了…

◆盤勢分析

今天大盤再度強勢表態，終場大漲 101 點，以 11201 點做收，量能為 1699 億元。

重點持股報告。<今天沒有漲停板了…>(4979 華星光) 前天差一檔漲停，昨天稍做整理，今天又表態囉。老師也趁勢帶領會員獲利賣出一半持股，獲利入袋。另一半還留著因為背後的籌碼完全沒有撤退，股價應該還有創高的機會。(3438 類比科、2362 藍天) 續抱，未來機會還是很棒的。(6123 上奇) 股價蓄勢待發，續抱。(00636 中國 A50) 今天是連續第五天創高囉，未來大陸這一塊在中美貿易戰之後，應該會持續加溫。(3030 德律) 前天跳空漲停板，昨天盤中再上漲 9%，今天股價稍做休息，續抱即可。(3533 嘉澤) 今天股價小創新高。(4943 康控 - KY) 昨天帥氣的亮燈漲停板，今天股價則是持續創高。(8033 雷虎) 前天股價創新高，昨天更是直接豪邁的亮燈漲停板，今天盤中再上漲 4%，股價持續創高。這檔就是系統中最喜歡的架構的股票，老師和團隊都很看好唷。

今日多方關鍵 K 系統股票: 8033 雷虎、00636 國泰中國 A50、3533 嘉澤、3030 德律、3438 類比科、4943 康控 - KY、2362 藍天、6123 上奇、4979 華星光。

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

