【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、2323中環、3374精材

華冠投顧 謝宗霖 分析師

震盪時留意好股，6153 嘉聯益、2323 中環、3374 精材

大盤前波高點在 11270，今天收 11201，不到 70 點的距離，看來過高是有機會的，不過，相信 OTC 在幾天前就已經創新高，內資控的一些缺貨漲價題材股，很多都已漲到欲罷不能，所以，就指數來看，正面看待，沒反轉訊號前，我們維持同樣的結論。

大盤不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

2323 中環及 2349 錸德，我們談了一個月了，2349 錸德今日因為被警示變 20 分一盤，走勢不佳很合理，但 2323 中環反而接棒再攻漲停，以過去的經驗來看，很少被警示就結束漲勢的，大多是休息一下，然後再上，而且中環還在漲，似乎也暗示 AD 光碟這部分還在發燒，所以，要換車再飆或是稍作等待均是可行的作法；6153 嘉聯益，3374 精材昨日拉回，我們提了，趨勢對的情況下，整理完後，應有機會持續北上，昨日投信繼續買超，今日再上，看來也不錯。

六月是法人集團的作帳月，照大盤這種走法，法人應是會正面看待，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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