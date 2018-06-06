【運達投顧】台股的羊群效應

◆盤勢分析

「資金的流向會決定行情的方向」

當指數出現極度恐慌的時候，我跟大家說不要害怕，極度恐慌出現就算不是絕對低點，也是相對低的位置，今天你再回顧看看我跟大家所說的哪天，現在誰還記得當時的恐慌氣氛！要成為市場上的狼不要成為一群跟風的羊，大家都被外資大幅賣超給嚇到，外資賣股很可怕，當他連賣都賣不下來的時候，內資比外資還要更厲害，台股的萬點行情可是內資所撐住的喔！但是，這次外資要回來了，從新臺幣的走勢就知道，他們這次來的非常兇猛，如果有上過課的朋友們，你們就知道【金流趨勢篇】有跟大家說過，當資金再移動的時候，第一道關卡會是匯率，新臺幣升值台股的行情會很快結束嗎？當然不可能，但是，散戶怕高的心理就來了，我們可以看到融資昨天開始降低而融券張數卻大增，現在市場上看空的人變多了，又回到之前跟大家談的羊群效應了，現在投資人的想法偏向空方，又成了外資口中美味了肥羊！股票市場的操作必須要有耐心與眼光，跟一般投資人的想法不同你就成功了，對於行情要有嗅覺，對危機要有感覺，對獵物你要非常果決，下半年新族群開始啟動，請務必跟上金流選股的腳步喔！

※以上內容由運達投顧洪任浚分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

