【華冠投顧】週線第五波發動11270只是小關卡 蘋概股轉強有機會重回主流

華冠投顧 范振鴻 分析師

焦點個股：3441 聯一光、3630 新鉅科、6155 鈞寶、6150 撼訊

振鴻觀察股：2347 聯強、2332 友訊、2362 藍天、6153 嘉聯益、8271 宇瞻

加權指數今天收 11201 漲 101 點，量能 1704 億，

從週五振鴻分析說分時 K 線扭轉劣勢看好本周行情，

至今漲幅已經 250 點左右，

這邊我想就指數的部分也沒甚麼好分析的，

畢竟這邊進入週線第五波，而且才剛開始，

小時線多頭氣勢又這麼強，

11270 要突破看來不是甚麼大問題，

短線多頭結構被破壞前都不用太擔心。

從小時線來看，昨天低點 11054 不破都不用太擔心，

日線的部分則是缺口被回補前多頭結構都沒甚麼問題。

而昨天也提到目前 11000 以下布局的融資目前都是獲利狀態，

加上近期融券即將進入除權息旺季，也都是指數攻高的燃料。

所以在這邊提醒大家，短線除了指數接近前高以外，

沒有其他的放空理由，請大家尊重趨勢，不要隨便放空強勢股。

回到類股部分，盤面今天蘋概股轉強，

6456 GIS-KY 強勢漲停、3673 TPK-KY 帶量突破整理高點、

5264 鎧勝 - KY 也是帶量突破近期高點，

除了 6456 GIS 屬底部完成可能外，3673 TPK 與 5264 鎧勝都剛好來到反壓附近

但振鴻覺得最值得注意的反而是之前就已經起漲，

而近期陷入高檔盤整的 6153 嘉聯益。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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