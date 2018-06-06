【永豐期貨】台指選擇權盤後－股王帶頭衝 台股開高走高大漲逾百點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 129 點至 11198 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 3.83 點，電子期轉為正價差 0.24 點，金融期逆價差縮至 - 1.27 點。現貨部分，三大法人買超 132.93 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4360 口至 25453 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 8095 口至 55812 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 6086 口至 29037 口。

週二美國科技股持續走強，在蘋果、亞馬遜創高帶動下，Nasdaq 刷新歷史新高，大幅激勵台股投資人信心，加權指數開高後盤勢旋即震盪上揚，盤面主要仍由電子股領軍上攻，除了蘋概三王走高外，股后國巨更帶領多檔被動元件族群量燈漲停，而金融與傳產也皆有所表現，今日台幣延續升勢，加上盤中美股電子盤與亞洲股市都有買盤進駐，激勵台股不僅收復昨日失守的 11100 點，尾盤更衝高突破 11200 點，終場加權指數上漲 101.72 點或 0.916%，收在 11201.83 點，成交量能 1704.91 億，較前一日增加 61.36 億。整體觀察，週三台股以實體紅 K 作收，外資期、現貨同步呈現多單加碼的態度，而指標股台積電盤中黑翻紅，且近兩日都有留長下影線顯示下方買盤力道不弱，因此盤勢仍屬偏多架構，不過大力光臨近年線且有逢高調節賣壓出現，加上大盤的 5 日線乖離率過高，投資人仍須慎防國際政經事件帶來的利空衝擊。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 11000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.53 升至 1.56，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.62% 升至 11.78%，賣權平均隱含波動率由 15.04% 升至 15.94%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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