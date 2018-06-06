【華冠投顧】新鉅科大功告成，矽統接棒漲停

◆ 劉彥良 盤後分析

蘋果連 2 日創新高，外資回補台股百億元，台股再度價量齊揚將往 11270 挑戰。選股上除了盤面熱門的漲價題材外，蘋概、光學、5 月營收成長股也多有發揮。

被動元件在國巨股東會釋出產業樂觀前景下，今天多檔攻上漲停，其他的漲價概念股也開始開始反攻，包括被錯殺的二極體【兩岸窗口】5425 台半。台半前兩日受 2481 強茂拖累量縮拉回，但回檔過程中的法人籌碼未鬆動，今天最終收漲 4.7% 站回 5 日線之上，股價? 時會再重返 9 字頭。

5 月營收持續公告，是給投資朋友挖寶的機會，前天布局的【太子爺】3630 新鉅科，在連續兩天漲停後今天再創高到 51.8 元，大功告成請會員全數獲利出清，資金轉進同樣是 5 月營收亮麗甚至是月增將近 1 倍的老朋友【雷神索爾】。

至於昨天布局的【妖怪村】2363 矽統，今天一舉放量攻上漲停並改寫 2013 年以來新高。矽統的 5 月營收月增 9 成、年增 1 倍並改寫 44 個月新高，未來在車用與智慧家庭產品出貨下，本業有機會轉虧為盈。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估