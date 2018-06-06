日友焚化爐歲修 5月營收下滑至1.52億元月減13%

日友環保 (8341-TW) 5 月因焚化爐歲修因素造成廢棄物處理量能減少，公司今 (6) 日公布 5 月營收為 1.52 億元，月減 13.49%，年減 5.74%，累計 1-5 月營收 8.14 億元，年增 9.68%。

日友第 1 座焚化爐完成歲修後，緊接在 9 月將有彰濱焚化爐二廠進入試運轉的挹注，焚化處理業務量能可望增加 100%，將能推升下半年營運，法人預估，其今年營收將逐季向上攀升。

日友焚化處理業務毛利率優於平均毛利率水準，新增的每月 2100 噸處理量能在 9 月加入營運之後，將使獲利同步逐季成長。

日友預估，第 2 季在工作天數增加之下，營收將較第 1 季為優，且就目前來看，因新台幣匯率的走貶，也有匯兌損失的回沖挹注，獲利將優於首季的表現。

日友去年稅後純益 7.84 億元，年增 27.7%，每股純益 7.03 元，該公司將配發每股 6 元的現金股利，訂在 6 月 26 日除息交易。

日友去年受惠產能利用率的明顯提升及廢棄物處理價格調高，帶動毛利率以及整體獲利提升；今年則有雲林三廠加入營運後貢獻全年營收，9 月起新增每月 2100 噸的焚化業務量能，且北京潤泰二廠將在今年第 2 季興建，最快明年第 2 季或第 3 季可以量產，該廠規劃每月處理量 72 噸，較一廠的 54 噸產能多 3 成。