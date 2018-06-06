〈星展銀新總座上任〉點出台灣6大競爭優勢 下半年無裁撤分行規劃

星展銀行今 (6) 日舉行新總經理上任記者會，星展銀行 (台灣) 新任總經理林鑫川在會中點出台灣的 6 大競爭優勢，包括台灣人具創新能量、行動力、永不放棄、團隊合作的精神、能言善道以及細心體貼等。

林鑫川認為，星展銀行 (台灣) 最大的優勢，就是在地人才的競爭力，他認為台灣人不僅有創意也有行動力，更有團隊合作的精神，相信憑藉著這樣的特質，星展銀行 (台灣) 未來能在現有基礎上更上一層樓。

此外，他也重申長期耕耘台灣市場的承諾，未來星展將持續投資並拓展業務。林鑫川說，目前星展銀行在台灣市場的定位，主要有五大面向，包括靈活敏捷、數位創新、洞察先機、安全可靠、堅守承諾等。

林鑫川指出，針對客戶的需求，星展銀行相較於其他銀行，更靈活敏捷，此外，由於看好台灣市場的發展，星展集團也會持續投入人力和成本發展數位創新。

至於在數位金融趨勢浪潮下，多家在台外銀陸續裁撤分行，對此，林鑫川表示，收購澳盛銀之後，星展銀分行增加 8 家，增加過後，出現分行距離太過接近的問題，例如松江分行和中正分行，目前內部還在評估分行後續的規劃，不過評估並非就是要整併或是裁撤，整體來看，下半年沒有裁撤分行的規劃。

林鑫川說，台灣市場科技的力量非常深厚，且進入高齡社會，銀髮族擁有大量資產需要財富管理的協助，因此，如何幫助台灣的客戶和世界接軌，是星展銀行在台灣主要的發展重點。