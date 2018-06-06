聚陽智慧衣與運動家合作 成功征服聖母峰及戈壁 完成極限場域驗證

聚陽 (1477) 智慧衣今年上半年分別與超馬跑隊及登山隊合作，透過讓選手們全程穿著智慧服飾，在科技智慧的力量輔助下，成功征服世界上最艱困的戈壁沙漠與聖母峰基地營，完成極限場域驗證。聖母峰與戈壁，為地球上兩大嚴峻的極端區域，酷寒與酷熱的環境、險峻的地理環境皆具有極高的危險性，但這致命的吸引力，也讓喜愛極限的人們年年前仆後繼地前往挑戰。聚陽的極限巔峰智慧衣在這樣的背景下誕生，盼望能透過智慧科技，助專業運動家一臂之力完成目標，促使更多對於挑戰極限有興趣的廣大業餘運動者與素人，有機會一圓挑戰極限之夢。



聚陽透過與登山隊的密切合作，深入了解使用者的使用歷程與需求，打造了在酷寒環境仍能舒適穿著的智慧溫控服飾，讓登山隊員在海拔超過 5,000 公尺以上的極寒環境下，仍能透過智慧服飾快速地主動發熱並蓄積熱量，長時間不間斷地維持登山隊員身體的溫暖與舒適。



聚陽智慧溫控服飾重量低於 400 公克，具備輕薄、舒適、方便穿脫等服飾面三大優勢，更是有效解決登山隊員穿著笨重的痛點，輔助登山隊員於 5 月登上 EBC 聖母峰基地營，以最佳的體能狀態，全心全意地專注征服巔峰。



聚陽另一深入合作的對象則來自於世界上另一嚴峻的地理環境，有如火爐般的戈壁沙漠。為了攻克素有「玄奘之路」之名的艱困路程，聚陽與超馬隊伍合作，為選手量身打造即時回饋精準體能的舒適智慧跑衣，讓選手在 5 月初共計四天高達 115 公里的長征過程中，透過生理資訊的感測，隨時第一手掌握自己的運動效能。



在酷熱的沙漠環境之中，智慧衣能依系統演算回饋，最佳地協調劇烈運動、休息與營養補充的平衡，讓挺進戈壁的選手，與位處台灣的戰情中心團隊，即使相隔兩地，也能依客觀的體能狀況共同決策，並同時達到選手穿著舒適、吸濕排汗的功效，讓身處炎熱環境的選手，能以最簡便的力氣，最大程度地將自我體能發揮至極限。



聚陽指出，該公司長期耕耘的 Lifestyle 生活型智慧衣，則更貼近於人們的日常生活。在緊湊的生活步調中，無論情緒壓力大、疲勞、睡眠品質不佳、運動量低落、減重進度緩慢日常生活難題等，皆能透過穿著生活智慧衣感測，得到個人化的生動分析，與專屬打造的智慧生活提案，讓使用者重拾高品質的生活型態，輕鬆自在地活出自己的豐富色彩。



而除了智慧化的解決方案之外，聚陽也更進一步提供依照消費者需求，研發出實體產品化的 solutions，包含熱敷頸枕腰靠等，提供更即時的舒緩，全方位體貼消費者身心靈的健康與舒適。



而在銀髮族照護方面，聚陽生活智慧衣也能提供更完善的管理解決方案，包含遠距分析、危險警示、異常通報等，有效地減緩照護家屬的壓力，也為長者帶來更高的日常生活品質，落實雙贏的智慧化生活管理。

