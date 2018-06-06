【異動股】知識産權概念表現強勢 中國科傳(601858-CN)漲停

今日早盤，知識産權概念表現強勢，截止發稿，中國科傳(601858-CN)漲停漲10.00%報11.99元，安妮股份(002235-CN)漲4.77%報8.78元，光一科技(300356-CN)漲3.4%報6.7元，數字認證(300579-CN)漲3.01%報33.19元，讀者傳媒(603999-CN)、東軟載波(300183-CN)等股均有上漲。

據一財消息，知情人士稱，今年將加快專利法的修改進程，有可能年内就完成修改，同時要加大行政執法的力度。《國務院機構改革方案》今年3月頒發，明確重新組建國家知識産權局，由國家市場監督管理總局管理。

人民日報發表評論文章稱，6月5日，是《國家知識産權戰略綱要》頒布實施十周年。人民日報頭版刊登評論員文章指出，實施知識産權戰略，嚴格知識産權保護，建設知識産權強國，是推動我國經濟高質量發展的必然要求。要繼續堅定不移地深入實施知識産權戰略，著力完善更加嚴格的知識産權保護製度，大力倡導以知識産權為重要内容的創新文化，奮力走好知識産權強國建設之路。

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