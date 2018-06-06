澳洲首季GDP成長高於預期 澳幣被推升至6週新高點

澳洲統計局 (ABS) 今日 (6 日) 公布今年第 1 季 GDP 數據，受到礦業出口增長以及商業投資增加的帶動，第 1 季經季節性調整後 GDP 同比增漲 1.0%，為近兩年最強勁的經濟擴張表現，澳洲以連續 27 年未出現經濟衰退情況，但家庭支出前景和全球貿易鬥爭仍是隱憂。

澳洲統計局公布的數據顯示，經季節性因素調整後，澳洲第 1 季 GDP 較前一季增長 1.0%，增幅高於經濟學者預估的 0.9%。與去年同期相較，澳洲第 1 季 GDP 則是增長 3.1%，增幅高於經濟學者預估的 2.8%。

澳洲第一季主要經濟數據 (資料來源: 澳洲統計局)

澳洲統計局的首席經濟學家 Bruce Hockman 表示：「出口的成長占 GDP 成長的一半，礦業商品展現強勁出口增漲。」礦業在第 1 季的附加價值毛額 (Gross value added) 增長了 2.9%，煤炭、鐵礦石和液化天然氣的生產呈現強勁成長。

今年前三個月，私人非金融企業的利潤增長 6.0%，為過去一年以來最大的增幅。私人投資亦對澳洲 GDP 成長有顯著貢獻，尤其是機械與設備的投資，非礦業的私人投資表現亮眼。

然而，新住房建設的增長略微下降，但仍維持在最近高水平附近。澳洲首季一般政府最終消費支出季增長 1.6%，全年增長則為 5.1%。公共投資略有下降，但仍處於高位水平。

在必須消費品消費增加下，家庭消費季增長 0.3%，全年增長 2.9%。家庭儲蓄率則從上一季的 2.3% 下降至 2.1%，為 2007 年 12 月以來最低水平。過去 10 年澳洲儲蓄率下降，但以過去 4 季來說，下降幅度已減緩。



澳洲良好的數據表現，將澳幣推升至 6 週以來的新高點，報 1 澳幣兌 0.7665 美元。

澳元兌美元走勢

同時，澳洲央行對未來經濟成長看好，但仍決定將基準利率維持在 1.5% 的歷史低點，對澳洲經濟提供穩定支撐。