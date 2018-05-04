〈新興市場資金逃〉美元走升新興市場債償貸壓力增 資金單週外流10億美元

美元走強，引發投資者擔憂發債者償還以美元計價債券的能力，追蹤基金動向的 EPFR Global 公司數據顯示，截至 5 月 2 日止的一週，共有 10 億美元的資金流出新興市場債券基金，為 2 月份市場動盪以來最大筆出走量。

EPFR Global 同時指出，這是新興市場債券基金在 16 個月以來，首次出現連續兩週的資金外流。而過去兩週從拉丁美洲股市流出的資金為 1.29 億美元，僅管部份投資者仍對該地區的經濟成長看好。

新興市場債券資金外流

這些數據突顯出美元上漲對新興市場資產帶來的影響，美元走強提高了新興市場公司償還美元計價債務的成本。美元指數已從 3 月 26 日的低點 89.03，在 5 月 3 日上漲至 92.41。

美元指數過去半年的走勢 (資料來源: 彭博)

週四，阿根廷央行在不到一周內的時間再度升息 3%，以阻止比索兌美元持續下跌，自 4 月初以來該貨幣已下跌 9.4％，目前 1 美元可兌換 22.376 比索。巴西里拉同期下跌 6.3％，至 1 美元兌換 3.52 里拉，而墨西哥比索同期則下跌 4.6％。

阿根廷比索過去半年的走勢 (資料來源: 彭博)

美國利率上升，對未開發國家市場構成另一種阻力，10 年期美債殖利率今年已上漲 55 個基點至 2.95％，4 月底時曾短暫衝破 3％。美國利率走升，會降低以美元計價的新興市場債券價值，使其成為較不具吸引力的資產。

瑞銀資產管理的新興市場債主管 Federico Kaune 表示：「在 2017 年時，一切對新興市場而言都是對的… [但是] 人們在 10 年期美債殖利率超過 3％時開始感到害怕，如果殖利率回落，你會看到人們回到新興市場。」

FTSE 新興市場股票指數，已從 1 月份的高位下跌 11％以上，抹去今年該指數的漲幅。