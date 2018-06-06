禹洲林龍安：今年300億買地預算不變 續佈局大灣區

去年的內房銷售三甲之一的中國恒大 (3333-HK)，今年首 5 個月賣樓收入已突破人民幣 2000 億元大關。

《星島日報》報導，恒大最新公布，5 月份合約銷售金額為人民幣 418.3 億元，年增 9.53%；銷售均價為每平方公尺人民幣 1.08 萬元。今年 1 至 5 月份，累計合約銷售額約人民幣 2540.9 億元；銷售均價每平方公尺人民幣 1.04 萬元。

恒大昨 (5) 日股價收港幣 24.15 元，漲 1.26%。

恒大股價

另外，禹洲地產 (1628-HK) 主席林龍安昨出席股東會後表示，目前大陸房地產調控已常態化，相信今年樓價不會大起大落。由於地價、人力等經營成本上升，內房的毛利率出現下滑，禹州目前仍保持毛利率 33% 的水準，有信心該指標能較同業水平高出約 3 至 5 個百分點。

林龍安指出，土地及經營成本上升，一、二線城市已進入舊城改造階段，土地成本高企，造成房企的經盈利潤普遍下滑，但禹州一直注重在保持發展增速的同時，致力平衡規模、利潤及風險的三架馬車。

香港《日報頭條》引述林龍安表示，今年人民幣 300 億元買地預算會維持不變，並繼續在大灣區佈局。早前提出將 1/3 的買地預算投向大灣區的承諾會如實落地。

針對香港樓市，他回應說，對香港市場有信心，但不會盲目以高價進入市場。

禹洲執行總裁蔡明輝表示，今年推貨量總值逾人民幣 920 億元，下半年佔 65%，有信心全年達人民幣 600 億元合同銷售目標。

禹洲地產昨 (5) 日股價收報港幣 5.58 元，維持平盤。

禹洲地產股價

此外，花樣年控股 (1777-HK) 公布，今年年 5 月銷售額約人民幣 20.06 億元，較 2017 年同期升 188.6%。