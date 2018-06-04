中國人保申請回A股 融資額料逾100億 發行股數進前8名

中國證監會明 (5) 日將審核中國人民保險集團 (1339-HK) 首發 IPO 申請，可望成為第五家「A+H」上市保險公司，融資額保守估計在人民幣 100 億元以上。

新浪財經報導，中國人保目前在上交所首發排隊的序號為 88，保薦機構為中金公司和安信證券。這 2 家機構同時擔任主承銷商，中信證券和高盛高華為聯席主承銷商。

招股書顯示，中國人保計畫發行 45.99 億股股份。若能如願，按照其每股淨資產 (發行前每股淨資產人民幣 3.23 元) 保守計算，融資額將在人民幣 100 億元以上。

值得注意的是，中國人保 45.99 億股的擬發行股份數，在 A 股發行歷史上可望進入前八名。排在前面的為農業銀行 (601288-CN))、工商銀行 (601398-CN)、中國建築 (601668-CN)、建設銀行 (8601939-CN))、光大銀行 (601818-CN)、中國銀行 (601988-CN)、中國中鐵 (601390-CN)。

若能通過發審會，中國人保將有望成為國內第五家「A+H」上市險企。目前，「A+H」股市場的上市險企有中國人壽 (2823-HK)、中國平安 (2318-HK)(601318-CN)、中國太保 (2601-HK)(601601-CN) 和新華保險 (1336-HK)(601336-CN)4 家。而且，自 2011 年新華保險上市後，A 股已 6 年多沒有保險公司首發上市。

中國人壽、中國平安、中國太保和新華保險 4 大保險股，當年的 A 股首發股份數分別為 15 億股、11.5 億股、10 億股和 1.59 億股。

《證券時報》引述外資投行非銀分析師表示，中國人保已在港股上市，港股股價可提供一定估值參考。目前 A+H 股上市的中國人壽、中國平安、中國太保和新華保險 4 家公司，除中國平安 A、H 股股價接近外，其他 3 家的 A 股股價均高於 H 股。這對人保集團來說，是個好消息。

中國人保今 (4) 日開盤後股價一路上揚，漲幅一度破 7%，截至 10:22，報港幣 3.95 元，或 + 6.469%。

圖：新浪財經

中國人保出身和優勢是財險。人保財險是國內財險業龍頭，市場佔有率維持在 1/3 以上，2017 年為人保集團貢獻了 7 成的保險業務收入、8 成多的淨利潤；2017 年末人保財險總資產人民幣 5246.53 億元，也占了人保集團體量的一半多。隨著車險費改推進，其優勢還在進一步擴大。

