【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、2349錸德、3406玉晶光、3374精材

華冠投顧 謝宗霖 分析師

震盪時留意好股，6153 嘉聯益、2349 錸德、3406 玉晶光、3374 精材

昨日大漲，今日是個延續震盪盤，就指數方面，沒有失控，但結構上，先前的強勢股在今日震盪很大，矽晶圓、MOSFET 等我們在生活圈都已提過，被動元件觀察國巨即可，但今天股東會，繼續放利多股價竟是下跌，這部分是個警訊，後續必須要作觀察，我們暫先維持同樣的結論。

大盤不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

2323 中環及 2349 錸德，到今天仍是大漲，2323 中環還收漲停，這族群股價已經翻倍，我們就不多談；3406 玉晶光昨天殺了尾盤，今天又變拉了尾盤，然後股價創了收盤新高，蘋概股的轉機在下半年，5 月營收應是不佳，公布後若有下壓，應是要尋找買點切入，如果參考玉晶光的走勢，一樣都是蘋果題材，6153 嘉聯益，3374 精材今日也都拉回，趨勢對的情況下，整理完後，應有機會持續北上。

六月是法人集團的作帳月，照大盤這種走法，法人應是會正面看待，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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