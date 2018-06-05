【華冠投顧】大盤開高走低量增是高檔出貨嗎? 主流族群只剩光學撐盤?

華冠投顧 范振鴻 分析師

2018.06.05 盤後分析

#大盤開高走低量增是高檔出貨嗎?

# 主流族群只剩光學撐盤?

華冠投顧 范振鴻分析師

焦點個股：3441 聯一光、3630 新鉅科、6155 鈞寶、6150 撼訊

振鴻觀察股：2347 聯強、2332 友訊、2362 藍天、3702 大聯大、8271 宇瞻

加權指數今天收 11100 小跌 9 點，量能 1627 億，

今天大盤開高走低尾盤拉上來，主流類股除了光學股以外全面修正，

開始有人再問是不是高檔出貨，我想不用太擔心，

昨天跳空帶量突破週線三角型態，是累積了好幾的月的多頭力道，

所以行情不會一天就結束，就算要結束分時線也一定會有徵兆，

當然如果出現 V 轉這種機率低的情況我們就不考慮，

而且在美國近期經濟數據都不錯的狀況下，

短時間多頭一定都還有空間，

差別只在於漲甚麼類股，漲多少。

我們先回頭看小時線，

之前振鴻不斷強調，空頭要止跌要先破壞空頭結構，

那目前強勢多頭則剛好相反，要反轉也至少要先出現多頭結構破壞，

而從今天的小時線來看，完全沒有這個問題，

多頭只要看好昨天強勢紅 K 低點即可。

而這波上攻唯一有可能的阻力只有過多的融資而已，

但目前 11000 以下布局的融資目前也都是獲利狀態，

再加上近期融券即將進入除權息旺季，也都是指數攻高的燃料。

所以在這邊提醒大家，短線除了指數接近前高以外，

沒有其他的放空理由，請大家尊重趨勢，不要隨便放空強勢股。

回到類股部分，今日大盤小跌，盤面主流只剩下光學類股強勢，

除了最強的 3504 揚明光小跌外，3441 聯一光、3630 新鉅科都再漲一根停板，

其他除了大立光外，漲幅 2~4% 不等，

但是之前最強勢的被動元件、矽晶圓、mosfet 則是全面修正，

特別是矽晶圓修正的最大，大概只剩下 3016 嘉晶力守關鍵 K 線低點，

3532 台勝科、6182 合晶都有出現指標背離的狀況，

接下若能以盤代跌，下一波才會有機會再創新高，

而 5483 中美晶是最慘的，今天跌停殺到季線，多頭型態已被破壞。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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