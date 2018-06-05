【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股 Nasdaq 昨日在蘋果、亞馬遜、谷歌等科技類股帶動下，指數創下歷史新高，惟今日台股早盤開高後追價力道不足，導致今日台股呈現震盪，收盤台股上漲 9.39 點，漲幅 0.08%；籌碼方面，外資現貨部位買超 23 億元，三大法人現貨部位買超 30.93 億元。

《國際金融市場焦點分析》

上周五美國公布優異的就業數據後，投資人焦點轉向良好的經濟局勢，昨日在蘋果與亞馬遜股價創收盤新高下，帶動美股指數再度上漲，Nasdaq 指數也創新收盤高點，不過在川普意外對主要貿易夥伴課徵高關稅後，國際貿易緊張局勢再度升溫，市場關注 G7 峰會中各國能否解決問題；匯市方面，美元未能延續上周五漲勢，在 94 附近震盪整理，澳幣在優於預期的零售數據支撐下，大漲超過 1%。

《國際商品市場焦點分析》

油價在美國持續增產，以及 OPEC 和俄羅斯等國可能放寬減產協議的疑慮下，昨日再度大幅下挫，WTI 期貨價格收盤失守 65 美元，並來到近兩個月低點；美元拉回整理並未能支撐金價，股市上漲抑制了貿易戰升溫及歐元區政局不穩所帶來的避險需求，金價持續在 1300 美元下整理；美國黃豆及玉米種植帶天氣良好，加上冬麥進入收割季，預期供給增加，三大農產品周一同步大跌。

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