OPEC會議召開在即 對沖基金大幅削減原油多頭持倉

隨著歐佩克和俄羅斯的會議即將舉行，市場普遍預計原油產量將有所提高，對沖基金也紛紛採取動作予以應對，削減多頭部位。

據金融時報，今年前幾個月，布蘭特和 WTI 原油的凈多頭部位曾超過 10 億桶，助推原油價格從 40 美元上升到 80 美元，但越來越多跡象表明對沖基金正在轉向。

截至 5 月 29 日，布蘭特原油和 WTI 原油的凈多頭部位已連續六個月削減，對沖基金凈多頭部位降幅超 10%，降至 8.23 億桶，看漲部位為去年 9 月以來的新低。

歐佩克和俄羅斯可能在 6 月 22 日至 23 日在維也納舉行會議中，決定提高石油產量，以讓快速上升的油價得到緩解，彌補委內瑞拉經濟危機和對伊朗制裁導致的產量損失。

俄羅斯近來或有「拋棄」減產協議之勢。在 2016 年達成的減產協議中，俄羅斯承諾減產 30 萬桶 / 日。但數據顯示，該國 3、4 月原油產量均超出協議中的配額水平。

花旗集團大宗商品分析師此前預計，俄羅斯閒置產能為 408000 桶 / 日，占其總產能 1130 萬桶 / 日的 4%。儘管遠少於沙烏地阿拉伯 212 萬桶 / 日的閒置產能，但該數字仍占據俄羅斯總產能中相當大的一部分。

4 月歐佩克與盟友在沙烏地阿拉伯召開會議時，俄羅斯表示減產沒有義務停止，但對於俄羅斯是否繼續實行減產協議，並沒有給出確切答案。

俄羅斯能源部長亞歷山大 • 諾瓦克 (Alexander Novak) 認為，減產不停的原因在於，協議最初的目標——恢復五年平均庫存水平即將實現。但他也補充道，由於不知市場未來將如何表現，俄羅斯對減產將保持「開放的選擇」。

此外，華爾街見聞此前曾提及，增產背後也可能與原油市場的市佔率之爭有關。

在伊朗和委內瑞拉產量萎縮之際，美國很可能藉機擴大自己的石油出口，使其在石油市場的市佔率擴大。而為了維持油價，歐佩克將不得不容忍美國對市場市佔率的侵占，甚至進一步縮減產量以維持油價，從而失去更多市場市佔率。

在此情況下，沙烏地阿拉伯和俄羅斯放出的口風更令人懷疑減產協議能維持多久。分析人士認為，即便沙烏地阿拉伯堅持減產，作為非歐佩克國家的俄羅斯減產立場有可能不那麼堅定，尤其是在俄羅斯自身的市場市佔率遭到美國侵蝕的情況下。