創業板大漲2.54% 小米概念股表現搶眼

周二早盤，滬指維持窄幅震蕩態勢，中小板、創業板指表現相對強勁，兩市分化較為突出。午後，滬指回暖，拉升上漲突破3100點關口。深成指、創指延續早盤強勢，創指大漲逾2%。滬指收報3114.21點，漲0.74%，成交額1648億。深成指收報10385.61點，漲1.78%，成交額2059億。創業板收報1746.11點，漲2.54%，成交額691億。

盤面上看，以蘋果概念、國產軟件等為代表的科技股重獲資金青睞，但在存量資金博弈下的熱點輪動、結構分化行情特征依舊明顯。從盤面上看，蘋果概念股、無線充電、數字中國、國產軟件、次新股、網絡安全、智能穿戴等板塊上漲，銀行、西安自貿區等少數板塊下跌。熱點板塊方面，小米概念股表現搶眼，永利股份(300230-CN)、宇環數控(002903-CN)等4股漲停，藍思科技(300433-CN)、歐菲科技(002456-CN)等多股大漲超5%。有消息稱小米IPO計劃通過CDRs形式在内地發售30億美元，佔IPO募資總額30%，其餘部分在香港發售;發行節奏上初定於7月9日進行IPO定價，7月16日發行CDR，7月17日發行H股。

白酒股走勢活躍，伊力特(600197-CN)漲停，迎駕貢酒(603198-CN)漲超9%，金徽酒(603919-CN)、舍得酒業(600702-CN)、等紛紛跟漲超3%。

醫藥股走勢強勁。九典製藥(300705-CN)漲停，海思科(002653-CN)、雙成藥業(002693-CN)等股均紛紛大漲超4%。

光大證券分析稱，著眼長遠、布局趨勢，大博弈加速新經濟時代的到來，趨勢看好消費白馬、科創龍頭與頭部券商。首先，新格局決定了未來是消費和科技主導的新經濟時代，消費與科技是未來十年的兩大趨勢性機會，大博弈在邊際上強化了這兩個趨勢;其次，金融方面，開放推動監管再調整，有望先引發估值修復、而後出現盈利改善。這意味著這次的配置性機會將主要集中在頭部券商，而不是券商全行業的行情。

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