滬指震蕩創指漲1.3% 蘋果概念股集體大漲

今日（6月5日）早盤，滬深三大指數基本平開，指數總體窄幅震蕩，中小創保持活躍態勢;滬指呈現窄幅震蕩走勢，中小板表現活躍，創業板大漲超1%。

截止午間收盤，上證綜指上午收漲0.23%，報3098.34;深證成指上漲0.90%，報10296.35;創業板指上漲1.30%，報1724.99。

從盤面上看，主打AR牌蘋果推升級版平台ARkit2，股價漲至歷史新高，蘋果概念股集體大漲;5G等題材股回暖，醫藥、白酒等防禦性板塊持續受資金追捧，數字中國、無線充電等板塊上漲;煤炭、中韓自貿區、銀行、保險、碳纖維等板塊跌幅居前;受利空消息影響，太陽能、光伏概念股持續走弱，陽光電源、隆基股份、通威股份封跌停。

截止11:30分，今日半日滬股通淨流入6.9億，深股通淨流入13億。

方正證券認為，近日，除題材股獲利回吐壓力導緻指數回落外，屋漏偏逢連夜雨，權重較大的文化傳媒板塊再遭利空打擊，更是拖累了創業板走勢。但在利空下，周一創業板能探底企穩，加之進攻型的上證 50 如所預期走強，對市場信心穩定極為重要。市場積極因素在不斷積累，利空因素在逐步釋放， 市場也做了最壞打算，意味著市場最黑暗時刻即將過去，步入黎明曙光逐漸呈現過程。操作上，買跌不追高，布局下半年，逢低關註電子、新材料、信息技術、券商及底部企穩股，回避前期漲幅過高股。

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