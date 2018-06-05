[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月04日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 永捷 富邦美債1-3 達爾膚 新昕纖 美時 松崗 易威 凱衛 富邦美債7-10 唐鋒 謚源 寶利徠 亞昕 穆拉德 海灣 富邦美債20年 台蠟 東林 強生 南璋 友威科 元大美債7-10 美磊 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 寬魚國際 富邦中國政策債 振維 友銓 德麥 精確 太普高 元大美債1-3 光頡 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 友銓 松崗 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 華韡 三圓 萬國通 榮群 群益15年IG電信債 撼訊 雙喜 新昕纖 天宇 群益15年IG科技債 信昌電 力泰 光明 新零售 群益10年IG金融債 蜜望實 理銘 聚紡 力新 國泰5Y+新興債 奧斯特 亞都 銘旺實 恩得利 國泰1-5Y高收債 英格爾 東凌-KY 興采 李洲 合世 昇華 關中 新麥 凱柏實業 易威 隆中 永彰 遠昇 穆拉德 時報 方土霖 及成 南璋 欣泰 至興 鑫龍騰 勝昱 萬在 和進 精確 瑞穎 耀勝 宏易 大恭 倚強 唐鋒 永純 錦明 榮群 致振 鑫創 天宇 康聯訊 廣寰科 新零售 韋僑 點晶 力新 威潤 建舜電 恩得利 唐榮 泰谷 李洲 晉椿 典範 美磊 世豐 長天 凱柏實業 強新 哲固 遠昇 松和 益通 及成 富強 振維 鑫龍騰 力新 鴻翊 和進 凌網 迎輝 耀勝 恩得利 欣厚-KY 倚強 李洲 兆遠 錦明 港建 系統電 鑫創 倚強 世紀 廣寰科 至寶電 華容 點晶 點晶 建榮 建舜電 杭特 立衛 泰谷 鼎天 天揚 典範 幸康 鈺創 長天 泰谷 佳總 哲固 迎輝 合正 益通 堡達 寶聯通 振維 重鳥鵬 昇益 鴻翊 光頡 凱鈺 迎輝 合正 德宏 欣厚-KY 青雲 合邦 兆遠 達威 萬旭 系統電 凱鈺 驊宏資 世紀 三聯 久正 華容 合邦 上揚 建榮 業強 全譜 立衛 撼訊 易通展 天揚 安碁 安鈦克 鈺創 合晶 元隆 佳總 易通展 沛亨 合正 沛波 九暘 寶聯通 沛亨 凱碩 昇益 迅德 全達 凱鈺 倉和 奧斯特 德宏 光菱 保銳 合邦 星雲 越峰 萬旭 森田 英格爾 驊宏資 三圓 士開 久正 力泰 志嘉 上揚 富裔 富裔 全譜 惠普 正德 易通展 中連貨 燦星旅 泰詠 安心 富驛-KY 安鈦克 漢來美食 劍湖山 元隆 燦星旅 德記 沛亨 富驛-KY 泰偉 九暘 易飛網 華義 凱碩 高野 昇華 全達 亞都 得利影 奧斯特 滿心 鼎創達 保銳 東凌-KY 花王 越峰 德記 邦泰 英格爾 誠品生活 士開 得利影 志嘉 時報 富裔 琉園 正德 旭然 燦星旅 鼎創達 富驛-KY 捷必勝-KY 劍湖山 明揚 德記 旭源 泰偉 紅木-KY 華義 花王 昇華 欣雄 得利影 欣泰 鼎創達 花王 邦泰