【華冠投顧】多頭氣勢如虹 台股站回萬一

藍慶賜 分析師

歐美股市大漲，激勵台股走揚，多頭氣勢如虹指數站回一萬一千點之上。觀察日 K 線，台股從 1 月底的高點 11270 回檔以來，大盤已經整理 4 個多月，今天突破了 3 月反彈的高點，而 KD 指標黃金交叉由整理格局轉為多頭走勢，有機會來挑戰今年 1 月所出現的高點。

被動元件晶片電阻 (3624) 光頡調漲價格 50%，今天開盤即一字漲停，帶動上游的 (6127) 九豪也同步大漲，還有被動元件的鋁質電解電容，外傳亦有調漲價格的空間，(5317)凱美、(2375)智寶盤中紛紛亮燈漲停。另外，季底投信作帳行情持續發熱，投信重倉股 (6153) 嘉聯益、(6213)聯茂、(3443)創意等漲幅都超過 5% 以上，值得大家持續觀察。

6/5 台北國際電腦展 5G 議題發酵，(3596)智易、(3234)光環、(3363)上詮等股票大漲；電競也是此次電腦展的重頭戲之一，其中相關電競設備股 (2365) 昆盈、(6237)驊訊、(3540)曜越、(6591)動力 - KY 今天表現亦不錯。6/4 北美生技展激勵新藥股 (1783) 和康生、(4162)智擎等股票大漲，為台灣 7 月將至的生技月提前做暖身。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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