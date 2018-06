凌群攜智慧型機器人AYUDA參展COMPUTEX 主打客製化應用

2018 年台北國際電腦展 (COMPUTEX 2018) 即將展開,凌群 (2453) 指出,今年攜手國內外合作夥伴共同展出,聚焦自我研發之具有 AI 及物聯網概念解決方案,其中,智慧型機器人 AYUDA 提供高度客製化服務,已應用於警政、金融、醫療及教育領域。凌群表示,今年攜手日本、巴西、義大利及台灣等合作廠商,於「SmarTEX - 物聯網技術應用展區 (D0528)」及工業局「雲端主題館(B0402)」與全球買主見面,而此次展出內容中,智慧型機器人 AYUDA 採用機器人領域廣泛採用之國際標準 ROS(Robotic Operating System) 開發平台,充份應用人工智慧,透過深度學習地圖,可執行帶位功能,並可與各領域之後台系統與前台硬體整合,提供服務。



凌群表示,目前 AYUDA 已應用於警政、金融、醫療及教育領域,不僅提供民眾報案服務,並與銀行後台系統進行整合,亦可與醫院的健保卡讀卡機,或學校中學生證 IC 卡讀卡機整合以進行學生管理相關應用。



另一項展出內容「凌群 NETCenter IT 基礎建設管理中心」,則是透過六大監控管理模組:告警管理、備份管理、事件管理、報表管理、儀表板監控及進階流量 (NetFlow) 分析管理,以即時告警問題發生事件及後續利用可用資訊進行分析,協助 IT 管理者全面掌握 IT Infrastructure 狀態與資訊,減少日常維運工作負擔,並且透過數據報表以有效掌握問題與趨勢和資源分配。



此外,凌群也提到,DBMaker 巨量資料庫為為自行開發,已獲台灣精品肯定,具備 SQL 和 non-SQL 的資料儲存及管理能力,擴展核心資料儲存系統為分散式儲存基礎架構,突破原關聯式資料庫的限制。除了保有原關聯式資料庫 SQL 處理架構外,提供彈性的動態欄位管理、索引、和處理能力,以因應多變性的資料型態。加上外掛式的索引引擎,則可因應不同的資料應用需求,以強化並快速導入已開發可用性的外部索引工具。