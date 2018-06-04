和勤5月營收創同期新高 年增28% 持續進行營運調整、新技術導入

高端精密沖壓大廠和勤精機 (1586) 公布 5 月合併營收為 2.1 億元，較上月增加 7.66%，較去年同期成長 28.02%，並創下歷年來 5 月最高紀錄；累計前 5 月營收 10.02 億元，年增 15.75%。和勤表示，去年投資精沖設備效益顯現，汽車零組件產品訂單增加，貢獻營收成長，今年持續爭取現有客戶訂單，擴大汽車零組件產品的營業比重，展望穩健樂觀。



近年和勤持續進行營運調整、新技術導入及製程／產線改善，積極在汽車零組件產品開發，目前汽車零組件佔和勤營收比重約 60%，客戶涵蓋中國各大自主品牌車廠，除了現有產品接單成長之外，和勤也持續開發電動車用新產品，包括繼電器基座、電池殼體等，部分產品已開始小量出貨，下半年進入中國車市旺季，公司營收可望隨之成長。



和勤的另一主力產品硬碟機構件 (VCM Plate)，佔營收比重約 35%，主要客戶為 MMI，終端客戶為 Seagate 與 WD。和勤指出，與客戶合作關係緊密，VCM Plate 業績相當穩定。



展望未來，中國車市成長空間仍大，和勤將在原有業務下，持續拓展市佔率維持營運增長。