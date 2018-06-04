跨國直擊！新創能量直追矽谷的機會之城——紐約

【撰文：吳元熙】
If I can make it there, I'll make it anywhere.
如果我能在那裡成功，我就可以去任何地方。
It's up to you, New York, New York！
就讓你決定吧，紐約啊！紐約！
有點年紀的讀者，對於這首經典歌曲應該不陌生。知名美國歌手法蘭克．辛納區 （Frank Sinatra）在 1978 年唱紅這首〈紐約，紐約〉（New York, New York），歌詞描述第二次世界大戰結束後，紐約繁華的夜生活，充滿著機會與誘惑。
但外界較少知道，其實這首歌是在前一年的同名電影裡，由歌手麗莎．明尼莉（Liza Minnelli）演唱，辛納區則是在隔年公開演唱改編版本。不過後者的知名度不僅高，甚至也成為日後紐約洋基隊（New York Yankees）贏球的主題曲。
辛納區找到了他的機會。而 40 年後的紐約，則成為新創公司的逐夢之城。
募資額一度超越矽谷、全球評比第二
根據 Startup Genome（2018）全球創業生態系評比，綜合團隊表現、人才數量、創業經驗、募資、市場觸及等五項因素，紐約排在世界第 2 位，僅次於矽谷。而這已經是連續兩年的好表現。
紐約的募資能力也很驚人。資誠和 CB insights 共同研究報告指出，紐約新創募資金額不只穩居東岸城市第一，2017 年第 3 季共 42.2 億美元，一度超越了舊金山的 41.7 億美元和矽谷 22 億美元
換句話說，無論是單指美國或全球市場，紐約已經能擺在天平兩端，和矽谷並駕齊驅。全球估值第 8 大的共享空間獨角獸 WeWork，就是從這裡起家。「如果要接近市場、判斷商業模式正確性，紐約會是很好的選擇。如果是技術團隊，則應該去灣區，大批創投正在那找尋標的。」WeWork Labs 全球負責人洛伊．亞德勒（Roee Adler）說。
貼近消費市場，金融、電商大咖雲集
旅居紐約數年、目前擔任來易（Lair East）加速器顧問的台籍創業家 Arthur Tu 也有同樣觀察，他認為兩地最大的差異在於「人口」和「市場」。因為灣區面積廣，城市都不大且人口少，即使是舊金山也只有約 80 多萬人。相較之下，紐約人口多了 10 倍，其實更加適合台灣團隊發展。他說：「台灣創業者滿喜歡創立平台類型的生活服務公司，若是到矽谷，並無法獲得足夠用戶支撐，當地創投對這類型服務也相對沒興趣。」
另一方面，他認為紐約有極佳的產業優勢，從金融業、零售電商、流行時尚圈到媒體、行銷大公司總部都在這裡。「不管是找人才、建立人脈或是談生意，接近產業鏈機會都會比較多。」
紐約新創國際社群——ERA 加速器的共同創辦人莫瑞．雅提哈諾魯（Murat Aktihanoglu）則用「實際」（practical）這個字，來形容這裡的新創環境。「並不是說剛開始沒有營收，團隊就不會成功。但這裡更期待你可以快速做出生意，重視商業模式的設計，」他說。
華爾街出身、在紐約創業 17 年的 RiskVal 創辦人胡國琳，對此感受更深刻。他表示曼哈頓金融圈向來排斥外國人，加上企業規模龐大，「挑選合作對象很重視穩定性，如果你的營收一直沒有起色，他們也會擔心哪天找不到人。」
更重視商業模式，速度快才能做生意
這幾乎是落腳紐約的台灣新創共同體悟。
在這座物價、房租和員工薪水都不便宜的大都市裡，「積極做生意」可說是新創公司的座右銘，他們慢不下來，也沒時間等待。
「這裡最大的銀行衝得比誰都快，如果要和他們合作，你的腳步可以落後嗎？」曾任 IBM 首席科學家，在紐約待了超過 20 年後的林清詠笑說，只有跑在產業前面，才有機會能拿到這些大客戶的訂單。他創立的人工智慧公司 Graphen 公司，在不到一年時間就和全球資產規模第 5 大的中國銀行達成合作。
當然，要做出一門好生意，不是三言兩語能道盡。但入選《富比士》潛力創業家榜單，年紀不到 30 歲的台灣兄妹檔 Michelle Lin 和 Wayne Lin 選擇只在網路賣指甲油，卻創造幾百萬美元營收成績。他們認為在紐約，「品牌行銷」的重要性更大、影響更深，否則沒有人會注意到你，特別是每個月都會有新的時尚品牌成立。
正如〈紐約，紐約〉歌詞所寫，「如果在這裡成功，去哪裡都可以了。」越來越多的台灣新創，也正在這座大蘋果裡，證明自己的實力。從競爭裡出線，走向世界。
＊尊重智慧財產權，如需轉載請聯繫《數位時代》
來源：《數位時代》 2018 年 6 月
更多精彩內容請至 《數位時代》