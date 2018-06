跨國直擊！新創能量直追矽谷的機會之城——紐約

【撰文:吳元熙】

If I can make it there, I'll make it anywhere.

如果我能在那裡成功,我就可以去任何地方。

It's up to you, New York, New York!

就讓你決定吧,紐約啊!紐約!

孕育 15 家獨角獸、募資額一度超越矽谷、全球創業生態系評比第二的城市——紐約,可能跟你記憶中的紐約很不一樣

有點年紀的讀者,對於這首經典歌曲應該不陌生。知名美國歌手法蘭克.辛納區 (Frank Sinatra)在 1978 年唱紅這首〈紐約,紐約〉(New York, New York),歌詞描述第二次世界大戰結束後,紐約繁華的夜生活,充滿著機會與誘惑。

但外界較少知道,其實這首歌是在前一年的同名電影裡,由歌手麗莎.明尼莉(Liza Minnelli)演唱,辛納區則是在隔年公開演唱改編版本。不過後者的知名度不僅高,甚至也成為日後紐約洋基隊(New York Yankees)贏球的主題曲。

辛納區找到了他的機會。而 40 年後的紐約,則成為新創公司的逐夢之城。

募資額一度超越矽谷、全球評比第二

根據 Startup Genome(2018)全球創業生態系評比,綜合團隊表現、人才數量、創業經驗、募資、市場觸及等五項因素,紐約排在世界第 2 位,僅次於矽谷。而這已經是連續兩年的好表現。

紐約的募資能力也很驚人。資誠和 CB insights 共同研究報告指出,紐約新創募資金額不只穩居東岸城市第一,2017 年第 3 季共 42.2 億美元,一度超越了舊金山的 41.7 億美元和矽谷 22 億美元

換句話說,無論是單指美國或全球市場,紐約已經能擺在天平兩端,和矽谷並駕齊驅。全球估值第 8 大的共享空間獨角獸 WeWork,就是從這裡起家。「如果要接近市場、判斷商業模式正確性,紐約會是很好的選擇。如果是技術團隊,則應該去灣區,大批創投正在那找尋標的。」WeWork Labs 全球負責人洛伊.亞德勒(Roee Adler)說。

貼近消費市場,金融、電商大咖雲集

旅居紐約數年、目前擔任來易(Lair East)加速器顧問的台籍創業家 Arthur Tu 也有同樣觀察,他認為兩地最大的差異在於「人口」和「市場」。因為灣區面積廣,城市都不大且人口少,即使是舊金山也只有約 80 多萬人。相較之下,紐約人口多了 10 倍,其實更加適合台灣團隊發展。他說:「台灣創業者滿喜歡創立平台類型的生活服務公司,若是到矽谷,並無法獲得足夠用戶支撐,當地創投對這類型服務也相對沒興趣。」

另一方面,他認為紐約有極佳的產業優勢,從金融業、零售電商、流行時尚圈到媒體、行銷大公司總部都在這裡。「不管是找人才、建立人脈或是談生意,接近產業鏈機會都會比較多。」

紐約新創國際社群——ERA 加速器的共同創辦人莫瑞.雅提哈諾魯(Murat Aktihanoglu)則用「實際」(practical)這個字,來形容這裡的新創環境。「並不是說剛開始沒有營收,團隊就不會成功。但這裡更期待你可以快速做出生意,重視商業模式的設計,」他說。

華爾街出身、在紐約創業 17 年的 RiskVal 創辦人胡國琳,對此感受更深刻。他表示曼哈頓金融圈向來排斥外國人,加上企業規模龐大,「挑選合作對象很重視穩定性,如果你的營收一直沒有起色,他們也會擔心哪天找不到人。」

更重視商業模式,速度快才能做生意

這幾乎是落腳紐約的台灣新創共同體悟。

在這座物價、房租和員工薪水都不便宜的大都市裡,「積極做生意」可說是新創公司的座右銘,他們慢不下來,也沒時間等待。

「這裡最大的銀行衝得比誰都快,如果要和他們合作,你的腳步可以落後嗎?」曾任 IBM 首席科學家,在紐約待了超過 20 年後的林清詠笑說,只有跑在產業前面,才有機會能拿到這些大客戶的訂單。他創立的人工智慧公司 Graphen 公司,在不到一年時間就和全球資產規模第 5 大的中國銀行達成合作。

當然,要做出一門好生意,不是三言兩語能道盡。但入選《富比士》潛力創業家榜單,年紀不到 30 歲的台灣兄妹檔 Michelle Lin 和 Wayne Lin 選擇只在網路賣指甲油,卻創造幾百萬美元營收成績。他們認為在紐約,「品牌行銷」的重要性更大、影響更深,否則沒有人會注意到你,特別是每個月都會有新的時尚品牌成立。

正如〈紐約,紐約〉歌詞所寫,「如果在這裡成功,去哪裡都可以了。」越來越多的台灣新創,也正在這座大蘋果裡,證明自己的實力。從競爭裡出線,走向世界。

*尊重智慧財產權,如需轉載請聯繫《數位時代》​

來源:《數位時代》 2018 年 6 月

更多精彩內容請至 《數位時代》