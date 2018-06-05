「維持現狀」恐成歷史「一中一台」浮出水面？

【文 / 陳宗逸】

在 5 月 24 日晚間，台灣突然接到了非洲友邦布吉納法索的「斷交」決定，一時之間震動台北政壇。與 5 月初多明尼加斷交事件時，蔡政府低調草草了結不同，此次布吉納法索斷交，外交部長吳釗燮不僅「口頭向總統請辭」，且蔡英文總統在晚間史無前例地召開緊急記者會，嚴厲指控中國大陸用盡手段擠掉台灣的國際空間。

值得注意的，是此次談話，蔡英文在執政兩週年後首度使用「中國」一詞，來替代中國大陸的「中性用詞」，這是繼吳釗燮接任外交部長後，外交部公開使用「中國」一詞取代「大陸、中國大陸」等詞，蔡英文首度改變其以往的官式用法。

官方用語現端倪？

儘管還不太清楚蔡英文到底是在斷交壓力下的情緒化反應，還是為了安撫住民進黨內的基本教義派的反彈壓力。

但政壇敏感人士普遍認為，蔡英文此番宣示，很可能會意味著民進黨政府「維持現狀」的兩岸政策，因種種壓力將成為歷史，而以往扁政府時代的「一中一台」政策開始浮出水面。

蔡英文在談話中直言表示，「今天我們與布吉納法索正式斷交，包含前陣子與多明尼加斷交，中國這一連串對我國外交的打壓，充分顯露中國的不安與缺乏自信。而這樣的不安與缺乏自信，是來自於這段時間以來，台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多實質關係的進展。」

在此，蔡英文首次將台美關係近日的「華麗」動作梳理清楚，認為是台美關係的實質進展，而非曾是兩岸共同政治基礎的「九二共識」缺失，導致刺激中國大陸動用軍事、外交等手段，加大對台施壓的頻率和重量。

事實上，就在蔡英文此番表述的前夕，不只外交部使用了「中國」用詞，在 5 月 17 日的陸委會媒體茶敘上，主委陳明通也表述過，民進黨政府的「大陸政策基調」，除已有的「四不」、包括「絕不屈服壓力、不重蹈對抗衝突回頭路」等「維持現狀」老原則外，陳明通也首度講出以往罕見的「北京當局應務實面對中華民國的存在」。

在 5 月 24 日布吉納法索和台灣斷交後，陸委會又以「中共當局」稱呼對岸，並表示要從「即日起針對中方各級政府官員及相關人士來台嚴格審查，防範中共藉機在台統戰分化、擾亂社會安定」。此「北京當局」未來恐成陸委會取代「中國大陸」的替用名詞，其政治意涵不容忽視。

蔡英文在 24 日晚間的強硬談話，其壓力可能從 5 月 1 日與多明尼加斷交，5 月 9 日殲 - 20 匿蹤戰機首次出海與台灣空軍大機群編隊對峙，5 月 11 日解放軍 Su-35 戰機與現代級驅逐艦、054A 型巡防艦接近台灣海岸 30 海里處實施海空一體作戰操演外，還有 5 月 14 日的運 8 電戰機（Y8EW）首度由「接近」M503 航道北向飛行收集國軍空軍演習參數，以及 5 月 21 日的世界衛生大會（WHA）挫折一路積累而來。

不過也有分析人士認為，除了上述原因，蔡政府改革乏力導致民意低迷所產生的個人情緒壓力，以及在遭到對岸進逼後必須安撫黨內基本教義派壓力的需要，也是蔡英文在布吉納法索斷交後突然集中爆發的因素。

值得注意的是，蔡英文強硬談話結束後的 5 月 25 日清晨，解放軍轟 - 6K 即由巴士海峽北飛進入日本宮古海道，國防部立刻在該日清晨，緊急發出空軍 F-16A/B 戰機升空攔截的即時照片，以此為蔡英文政府「論述轉強」政治風向背書。5 月 25 日下午，因布國斷交而向蔡英文口頭請辭被挽留的外交部長吳釗燮到政治大學演講，更明確宣示台灣在中共的壓力下將全面倒向美方，再次為蔡英文的表態做了背書。

蔡英文強調，「中國這些去我國主權化的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，我們不會再忍讓，只會更加堅定決心，繼續走向世界，繼續與理念相近國家在經濟與安全層面上建立更多實質夥伴關係，爭取國際社會的認同與支持。」從上述言論可見，面對未來中國大陸的壓力，在中美的結構性矛盾中，蔡政府已經決意和美國繼續強化經濟與安全合作，同時與中國大陸做政治切割，兩岸之間已經可以聞到濃濃的「對抗」硝煙味。

台海將成「火藥庫」？

而整個 5 月的台海局勢，也顯現出高於以往的緊張。蔡政府或許會退至「一中一台」政策，與中國大陸重新開始「對抗」，放棄以往「維持現狀」的「承認 92 年會議的歷史事實」基調，走回扁政府時代「一邊一國」。

而在大陸方面，隨著朝鮮半島問題趨向平靜，中日關係和中印關係和解，南海的軍事存在已經呈常態化後，台海就成了中國大陸周邊唯一的「火藥庫」。

面對解放軍軍機繞台戰略壓力逐日升高，密度和多樣性提升，今年以來至 5 月底，由台灣官方公開的次數已經達到 11 次，接近 2017 年全年的 17 次。

國安高層透露，「有公開的次數，僅僅是沒公開的零頭。」暗示除了繞台演練威嚇外，台海中線問題更複雜，且衝突密度更高，只是由於事涉機敏的兩岸軍事默契，不好打破。軍方才選擇在 5 月陸續公佈台海中線的「遭遇」事件，其緊張可見一斑。

蔡英文執政二年，因為兩岸執政黨缺乏可以共同接受的政治基礎，現狀被屢屢打破，情勢不斷推高，已成既定事實。

由於台北和北京幾無可能在短期內重新對話，再加之民共兩黨嚴重缺乏政治互信，缺乏直接有效的溝通管道，蔡英文此番表述會否引發對岸反彈，從而激起兩岸間的新一輪對抗，值得關注。

來源：《多維 TW》月刊 031 期

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