天津開發區金融、類金融企業累計註冊資金破萬億元

據中新網消息，從天津開發區管委會獲悉，該區金融、類金融企業累計註冊資金規模突破1萬億元人民幣，設立金融及類金融企業總數超過2500家。其中，金融租賃行業發展勢頭迅猛。

近年來，天津開發區緊緊圍繞自由貿易試驗區、京津冀協同發展、國家自主創新運營示範區、「一帶一路」建設等重大機遇，發揮天津濱海新區「先行先試」優勢，堅持金融服務實體經濟發展的方向原則，推動金融企業聚集發展。

據了解，由中國國務院確定試點並由銀監會批準成立的首家銀行系金融租賃公司工銀金租、在行業內率先推出業內租賃資產交易及三方合作體系「租賃+」新模式的中信金租、創新發展「綠色租賃」市場品牌的興業金租、全國首家由銀行業資本與保險業資本共同設立的金融租賃公司邦銀金租等業內龍頭企業，均在天津開發區內聚集發展。

截至目前，天津開發區累計註冊金融租賃公司已達6家，接近中國金融租賃公司總量的十分之一。

天津開發區管委會相關負責人稱，下一步，將全面落實天津自貿區深改方案，支持金融租賃公司進一步創新各項跨境業務，作為天津自貿區金融改革創新的重要抓手，推進「中國制造2025」等重大國家戰略實施。同時，將全面打通政府監管和企業創新需求、資金端和資產端對接、資金跨境投融資的三個通道，深入服務實體經濟。

來源：證券時報APP

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)