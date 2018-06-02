1108份中報預告近七成預喜104家公司預計凈利潤同比翻番

大盤經過5月23日至29日的五連陰後，5月30日低開低走，盤中最低下探至3041.00點，逼近3000點整數關口。但可喜的是，近兩個交易日，大盤出現止跌跡象，盤中最低點逐級擡高，3000點位得到了一定支撐，截至昨日，滬指最新報收3075.14點。對此，有分析人士表示：隨著二季度進入下半場，上市公司整體優異的中報業績預告將成為市場在3000點處信心重聚的重要原因之一。

《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，截至昨日，共有1108家公司披露了中報業績預告，766家公司中報業績預喜，佔比69.13%。從預計凈利潤同比增幅來看，有104家公司預計中報凈利潤同比將實現翻番，其中卓翼科技(2383.85%)、 海普瑞(1779.17%)、華東重機(1465.00%)、 北訊集團(1138.80%)和美年健康(1135.13%)預計中報凈利潤同比增幅在10倍以上，另外，寧波東力、亞瑪頓、達華智能、中京電子和威華股份等公司預計凈利潤同比增幅也較為居前，均在5倍以上。

從預計中報凈利潤最大額來看，有951家公司披露了相關數據，其中寧波銀行(57.19億元)、洋河股份(50.81億元)、海康威視(44.44億元)、分眾傳媒(34.20億元)、新和成(25.20億元)、榮盛發展 (23.58億元)、順豐控股(23.50億元)、三鋼閩光(19.56億元)、康得新(17.57億元)、金風科技(16.99億元)、龍蟒佰利(15.72億元)和合盛矽業(15.00億元)等公司預計中報凈利潤均在15億元及以上。值得註意的是，有可比數據的949家公司今年中報期預計最高累計實現凈利潤1767.81億元，較去年同期增長35.62%。

在中報業績向好的背景下，部分公司後市投資機會吸引了機構的註意，766只中報預喜股中，344只個股近30日內被機構給予「買入」或「增持」等看好評級。其中銀輪股份、(18家)、中航沈飛、(16家)、首旅酒店、(15家)、蘇寧易購、(15家)、新綸科技、(15家)和恩華藥業、(15家)等個股被機構紮堆看好，近30日內機構給予的「買入」或「增持」等看好評級家數均在15家及以上。另外，揚農化工、光迅科技、金風科技、洋河股份、分眾傳媒、智飛生物、跨境通、晶盛機電、完美世界、華域汽車、中際旭創、太陽紙業、中牧股份和森馬服飾等個股近30日內機構看好評級家數也均在10家以上。

值得一提的是，從行業情況來看，醫藥生物 、建築裝飾 、交通運輸 、紡織服裝等四行業業績預喜公司數較為紮堆，行業內中報業績預喜公司家數占行業內已披露中報業績公司數的比例均在80%及以上，分別為89.02%、86.96%、85.00%和80.00%。對於預喜股紮堆的醫藥生物板塊，盡管昨日行情明顯走弱，但其長期行情仍被多機構看好，其中興業證券表示：醫藥是2018年全年的黃金板塊，如果第二季度出現調整，建議投資者堅決加配醫藥板塊，2018年第一季度是近年來醫藥板塊盈利增速表現最好的一個季度，報告期內醫藥板塊歸屬上市公司股東的凈利潤同比增長35.16%，展望今年第二、第三季度，隨著腫瘤藥減稅、新一輪控費降價等政策利好的兌現，相關企業利潤增速會明顯加快。

另外，西南證券也表示：維持對醫藥板塊的「強於大市」評級。理由如下：1.醫藥行業數據持續向好；2.創新藥審批速度加快；3.醫保支出結構演變，有利於醫保「兜住」創新藥放量；4.商業保險、消費升級為創新藥添新翼；5.醫藥板塊估值性價比仍較高；6.公募基金對醫藥配置仍較低。

作者：喬川川 來源：證券日報

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