54家券商看好逾千只個股 銀行等三大行業最受青睞

昨日是A股6月份的首個交易日，A股也正式進入「入摩」時代。在經過連續數月的震蕩整理後，A股配置優勢逐漸顯現。對此，安信證券表示，當前A股整體盈利端穩中趨緩，階段性面臨多重抑制因素，整體缺乏趨勢性機會，但政策強化補短板方向，新經濟投資周期正在開啟，將引領A股市場走出困局。

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，近30個交易日，包括中金公司、申萬宏源證券、海通證券、銀河證券、國泰君安證券、中信證券、招商證券等在內的54家券商對1297只個股給予了「買入」或「增持」等看好評級。

具體來看，85只個股機構看好評級家數在10家及以上，中國國旅機構看好評級家數居首，達到23家，緊隨其後的是貴州茅台，機構看好評價家數為21家，五糧液機構看好評級家數也達到20家，此外，上汽集團(19家)、伊利股份(19家)、水井坊(18家)、星宇股份(18家)、銀輪股份(18家)、山西汾酒(17家)、中炬高新(17家)、中航沈飛(16家)、首旅酒店(15家)、華魯恒升(15家)、桐昆股份(15家)、美的集團(15家)、招商蛇口(15家)、蘇寧易購(15家)、恩華藥業(15家)、新綸科技(15家)等個股機構看好評級家數也均達到或超過15家。

對於中國國旅，華泰證券、華創證券、財通證券、天風證券等機構紛紛表示強烈看好，其中，華創證券表示，公司目標已經從原來全球免稅市場「保五進三」切換到到「進三爭一」。「爭一」的營業收入規模約650億元左右，公司決心可見一斑。公司其他眾多潛在利好因素暫不考慮，目前渠道整合啟動，毛利率提升開始顯現，未來更深層次整合、品類和管理優化有望對毛利率帶來進一步提升，預計2018年至2020年營業收入分別為426億元、499億元、546億元，歸屬母公司凈利潤為38.62億元、49.72億元、59.32億元，每股收益分別為1.98元、2.55元、3.04元。考慮到2018年、2019年公司業績高增長(2019年相對於2017年預計年均覆合增速40%)，按照2018年每股收益，給予40倍市盈率，上調目標價至80元，維持「強烈推薦」評級。

而從行業屬性來看，銀行(96.15%)、鋼鐵(78.13%)和休閑服務(71.88%)等三行業機構推薦個股數量占行業內成份股比例居前。

銀行板塊方面，近30個交易日，共有25只銀行股獲機構給予「買入」或「增持」等看好評級，占行業內成份股比例達到96.15%，位居申萬一級行業首位。

中信建投證券認為，經過前期的調整後，銀行板塊風險出清，銀行股將在估值優勢疊加政策紅利的推動下趨勢向上，建議提高銀行股的倉位。

進一步梳理發現，招商銀行和工商銀行均獲11家機構給予「買入」或「增持」等看好評級，緊隨其後的是建設銀行和寧波銀行，給予其「買入」或「增持」等看好評級的機構家數均為7家，此外，上海銀行(6家)、貴陽銀行(6家)、浦發銀行(5家)、南京銀行(5家)、中國銀行(5家)等個股機構看好評級家數也達到或超過5家。

作者：吳珊 來源：證券日報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)