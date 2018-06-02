李克強談降低日用品進口關稅：防止中間環節加價獲利

「對外開放是我國的基本國策，這一點決不能動搖。我國40年來改革開放的歷程表明，正是不斷擴大的開放，帶動了改革，促進了發展。」李克強總理在5月30日的國務院常務會議上說，「決定降低日用消費品進口關稅，不僅有利於進一步擴大開放，更好滿足廣大群眾日益多樣化的消費需求，而且也能發揮『鯰魚效應』，倒逼國內產品提質、產業升級。」

當天會議決定較大範圍下調日用消費品進口關稅。從今年7月1日起，將服裝鞋帽、廚房和體育健身用品等進口關稅平均稅率由15.9%降至7.1%；將洗衣機、冰箱等家用電器進口關稅平均稅率由20.5%降至8%；將養殖類、捕撈類水產品和礦泉水等加工食品進口關稅平均稅率從15.2%降至6.9%；將洗滌用品和護膚、美發等化妝品及部分醫藥健康類產品進口關稅平均稅率由8.4%降至2.9%。

早在今年3月，李克強總理就在《政府工作報告》中明確要求，下調部分日用消費品等進口關稅，以更大力度的市場開放，促進產業升級和貿易平衡發展，為消費者提供更多選擇。

「降低日用消費品進口關稅是中國既定的自主選擇。」李克強在5月30日常務會議上說，「在當前國際形勢錯綜覆雜、貿易保護主義擡頭的形勢下，我們主動擴大進口，表明中國進一步擴大開放的決心和信心。這不僅有利於中國，也有利於世界。」

「中國作為世界上最大的發展中國家，仍處於社會主義初級階段，實現現代化還有很長的路要走。」總理說，「但我們認準了這條路：將以更高水平的開放帶動改革，中國開放的大門只會越開越大。」

「今天會後有關部門要抓緊落實降低關稅的具體措施細則，防止中間環節加價獲利。」李克強說，「要讓廣大消費者有實實在在的獲得感。」

中國政府網 責任編輯：劉萬里

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