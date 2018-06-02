央行：規範和安全仍是中國支付行業監管重中之重 關注壟斷格局

中國人民銀行支付結算司副司長樊爽文周五稱，從監管角度而言，規範和安全仍將是支付行業未來發展的重中之重；且要關註支付行業壟斷格局的形成對支付市場安全的影響，以防止其濫用市場地位。

網絡經濟條件下，強者恒強、弱者愈弱的馬太效應更為明顯。他在《中國支付清算發展報告（2018）》發布暨學術研討會上指出，如何防止這類壟斷機構濫用市場地位，形成大樹底下不長草的局面，如何解決通過排它性的關聯服務、捆綁銷售、交叉補貼、價格歧視等，從而抑制中小機構創新發展，影響支付服務市場健康持續發展，對這些問題的研究至關重要。

「支付創新與支付安全，相輔相成，不可偏執偏廢。」他稱，創新與安全不是完全對立的，但有時候確實也會有沖突。

他認為，要求支付行業的所有市場主體的創新都從大局出發、從市場整體出發，把社會責任放在首要是不現實的，因此需要監管者來平衡創新與安全。以安全與效率為目標，防範和化解支付服務市場風險，仍將是支付監管的主旋律，而這麽做，根本上也是為了推動創新。

他在會上表示，創新是支付體系保持活力發展的重要因子，安全是支付體系健康持續發展的首要條件。從監管者角度看，監管者從社會利益出發應當具有安全偏好。面對創新，監管者的任務是保持市場的公平、公正，維護市場秩序和有良性競爭，並以此來為市場主體創新提供支持和創造良好的創新環境，當然監管者本身也面臨監管方法和監管手段的創新。

而監管者對市場具體創新行為應當具有必要的寬容、包容，市場主體對監管者的安全偏好也應當給予充分的理解。從市場主體角度看，市場主體從經濟利益出發往往會持創新偏好，面對快速變化發展的市場，市場主體唯有不斷創新才能生存和發展，但創新應當是負責任的創新。

他還提到，還要關註支付信息和數據安全。隨著信息和數據資源、價值越來越大，信息和數據安全，以及由此帶來的個人隱私保護問題已經成為一個重要問題。

盡管中國在相關制度制定中，已經確立了市場機構采集、處理數據應當遵循合法性、透明性、最小化等基本原則，但實踐中過度信息收集、濫用信息甚至買賣信息數據的情況依然嚴重，由此引發的案件也時有發生。

而歐盟近期發布的《一般數據保護條例》對國內支付機構跨境業務合規性提出了嚴峻挑戰，同時也給中國如何加強對數據安全監管提供了有益參考和借鑒。

樊爽文還提到，支付服務推動普惠金融工作中，要特別關註安全，把安全放在首要位置。支付服務創新在推動普惠金融中能夠發揮重要作用。

來源：路透北京6月1日

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