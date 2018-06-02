騰訊(00700-HK)起訴今日頭條 索賠1元並要求道歉

經歷多次業務競爭和輿論交鋒，騰訊(00700-HK)與今日頭條間的矛盾終於以訴訟的形式呈現在公衆面前。6月1日，騰訊公告顯示，已將今日頭條、抖音運營者北京字節跳動科技有限公司(下稱：字節跳動)、北京微播視界科技有限公司(下稱：微播視界)起訴至法院，理由是後者涉嫌不正當競爭行為，並對騰訊聲譽造成嚴重影響。同時，騰訊還宣佈暫停與上述兩公司的合作。

昨日晚間，字節跳動官方就此回應稱：「我們已經對騰訊的不正當競爭行為提出訴訟」。

騰訊：索賠1元為名譽而戰在起訴書中，騰訊稱2018年5月以來，今日頭條及抖音系列產品的實際運營者通過其自有新聞媒體平台等渠道大量發佈、傳播貶損詆毀騰訊公司的言論、文章或視頻。包括在用戶提示消息中以誤導方式稱「騰訊屏蔽了您要分享的抖音鏈接」；在抖音上誘導、鼓勵並縱容以「微信封殺抖音」為主題的視頻挑戰活動以及主動推薦丑化詆毀騰訊高管的短視頻等。

5月30日，今日頭條甚至通過故意修改標題、篡改文章來源的方式在自己控制運營的數億級自有新聞媒體平台上大範圍主動推送文章《要多少文件騰訊才肯收手》，嚴重侵害了騰訊的公司聲譽。

騰訊認為，上述兩家公司利用自身控制的媒體平台惡意攻擊詆毀騰訊，意圖削弱競爭企業的市場競爭力，已經構成商業詆毀及不正當競爭，因此向北京市海澱區人民法院提起訴訟。

針對以上訴求，騰訊在起訴書中，要求上述兩家公司應立即停止針對騰訊的不正當競爭行為，在自有新聞媒體平台全量推送公開道歉，並賠償1元人民幣。

起訴事件發生後，騰訊集團市場與公關部聯合負責人張軍在科技媒體社群「山寨發佈會」中表示：「我覺得這是非常正常的」，他指出起訴的核心原因是5月以來的多次名譽詆毀，主要訴求也僅是公開道歉。

張軍說：「最近一系列的詆毀、攻擊，對騰訊來說，已經是一個非常大的困擾。我們無意于任何口水之爭，但再佛系，也有忍耐的限度，法律，是我們最好的解決途徑。希望一切競爭，回歸良性！」抖音：騰訊送的兒童節禮物昨日晚間，字節跳動官方就此回應稱：「我們已經對騰訊的不正當競爭行為提出訴訟」。對於騰訊聲明中的相關內容，字節跳動方面沒有更多說法。

抖音短視頻在其公衆號中，將此次起訴比作：「可能是二十歲的騰訊，送給不到兩歲抖音的兒童節禮物吧。」並稱騰訊所說「相關合作」的界限不明，「但分享是不可能繼續分享的了」，再次暗指騰訊意圖借微信封殺抖音。

抖音短視頻還在文章中曆數幾個月以來，抖音與微信的摩擦：3月抖音部分鏈接分享到朋友圈僅自己可見；4月抖音鏈接無法在微信正常播放；5月抖音「第一屆文物戲精大會」H5被微信封殺。

此前5月7日晚間，字節跳動創始人兼首席執行官張一鳴和騰訊控股董事局主席兼首席執行官馬化騰在朋友圈隔空「互懟」。張一鳴在朋友圈稱：「微信借口封殺，微視的抄襲搬運擋不住抖音的步伐」。馬化騰則在這條留言後回複稱，認為「可以理解為誹謗」。

張一鳴隨後回複：「前者不適合討論了，後者一直在公證，……材料我單獨發給你。」馬化騰則回複稱：「要公證你們的太多了。」針對所謂「微信封殺抖音」，馬化騰說，「平台一視同仁，你過敏了」。

有業內人士認為，進入5月後，雙方的競爭明顯升級，對抗動作明顯。

■ 焦點

騰訊暫停與頭條系商業合作影響多大？

值得注意的是，除了向法院提起訴訟外，騰訊還暫停了與北京字節跳動科技有限公司、北京微播視界科技有限公司的相關合作。騰訊稱：「頭條系的種種行為已經對該基礎造成嚴重破壞，並對騰訊公司構成不正當競爭侵權，致使雙方商業合作無法繼續。」張軍在科技媒體社群「山寨發佈會」中解釋了可能暫停的業務，包括廣告、雲計算等，「至少廣告是不會再投了，據說我們(騰訊)在頭條上投放的廣告還不少。」騰訊暫停與今日頭條的商業合作會對後者造成多大影響？

目前雙方業務的競爭直接反映在廣告營收上。騰訊一季報顯示，社交及其他廣告(可以簡化理解為信息流廣告業務)收入同比增長69%，環比下降10%，收入為73.90億元；媒體廣告(可以簡化理解為品牌廣告)收入同比增長31%，環比下降20%，收入為32.99億元。

根據此前第一財經的報道，今日頭條2016年的廣告營收為60億元，2017年為150億元，2018年預計在300億元到500億元，2020年信息流廣告的營收目標是100億美元，已經十分迫近騰訊在此方面的營收。

■ 觀察

頭騰大戰：捍衛名譽or業務競爭？

輿論交鋒通常折射了企業間的業務競爭，有業內人士認為，字節跳動旗下多款產品在短視頻、信息流及社交等領域左沖右突，就會與原有行業領先企業產生“摩擦”。

此前，達晨創投董事總經理李永林在接受新京報記者採訪時指出，所有內容產品的核心都是爭奪用戶時間。“快手、頭條等獨角獸是屬於進攻型的，騰訊、百度、微博來說屬於防守型，被搶時間最厲害的是老玩家，其他家也有自己的考慮”。

在短視頻領域，雙方攻防最為激烈。5月21日凌晨3時許，騰訊發佈了《關於升級外鏈管理規則的補充公告》(下稱：《補充公告》)，《補充公告》中刪除了5月18日《關於升級外鏈管理規則的公告》(下稱：《公告》)中的第二條，即外部鏈接不得在未取得信息網絡傳播視聽節目許可等法定證照的情況下，以任何形式傳播含有視聽節目的內容，5月18日的《公告》也被稱為最嚴外鏈規定。

針對5月18日發佈的最嚴外鏈規定，字節跳動方面曾在採訪中稱：「短視頻也是近一年才成為主流傳播載體，因此，監管部門對於這些不持證平台暫未有明確限制令。」「微信這次超越政府職能，直接以視聽許可證為由，對創新發展的短視頻業務進行封殺，實際上是利用微信壟斷優勢，對抖音、快手等大量短視頻進行打壓，其實質是為了發展微視。」騰訊集團市場與公關部聯合負責人張軍回應稱：「初衷是為了更好地提升朋友圈外鏈體驗，減少對用戶的騷擾，也優化視聽內容的質量。但是開發者反饋的客觀情況也必須尊重，因此我們對公告做了及時調整，刪除有關視聽許可證的要求。」騰訊方面還稱，騰訊旗下微視也同樣被微信攔截，一視同仁。

具體業務層面，根據應用市場研究公司Sensor Tower的數據顯示，今年一季度，抖音下載量達4580萬次，超越Facebook、Youtube、Instagram等成為全球下載量最高的iPhone應用。5月7日，抖音海外版Tiktok在蘋果商店取得全球下載第一。

4月2日，騰訊微視宣佈進行2018年首次重大更新，這一自2017年短暫關停的短視頻產品宣告「復活」。今年，騰訊還相繼推出了時光小視頻、速看視頻、下飯視頻三款短視頻產品。

雙方也曾在對短視頻創作者的補貼上激烈競爭。2016年9月，騰訊和今日頭條幾乎同時提出各自10億元的短視頻補貼計劃。目前，微視高調復出後，以高額補貼為誘惑開始了與抖音的“搶人”大戰。有抖音網紅告訴新京報記者，微視復出後找其談合作要求入駐微視平台的業務員多達20個，但微視平台對內容補貼的門檻要求較高。

新京報訊 記者白金蕾 實習生童北晨

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