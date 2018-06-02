中國貨幣基金互聯網銷售新規將強化持牌要求 T+0贖回限額管理

中國證監會新聞發言人常德鵬周五表示，證監會和央行聯合發布《關於進一步規範貨幣市場基金在互聯網銷售和贖回的指導意見》，要求貨幣基金在互聯網銷售過程中應強化持牌經營要求，對T+0贖回實施限額管理。新規自周五起正式實施。

他在新聞例會上表示，強化基金銷售結算資金閉環運作，強化基金銷售活動的公平競爭要求，嚴禁非持牌機構開展基金銷售活動，嚴禁其留存投資者基金銷售信息，嚴禁任何機構和個人挪用基金銷售結算資金，嚴禁基金銷售結算資金用於T+0贖回期限業務，嚴禁基金份額違規轉讓，嚴禁對基金實施歧視性、排他性、捆綁性銷售。

他介紹說，對單個投資者持有的單只貨幣市場基金，設定在單一基金銷售機構、單日不高於10,000元人民幣的T+0贖回期限，投資者按合同約定的正常贖回不受影響。除取得基金銷售資格的商業銀行外，禁止其他機構或個人以任何方式為T+0贖回業務提供墊支。

他還表示，將規範基金管理人和基金銷售機構T+0贖回業務的宣傳推介和信息披露活動，加強風險揭示，嚴禁誤導投資者。非銀行支付機構不得提供以貨幣市場基金份額直接進行支付的增值業務，不得從事或變相從事貨幣市場基金銷售業務，不得為T+0贖回期限業務提供墊支。

他指出，考慮行業機構落實指導意見要求需要一定的時間，對改造存量業務額度上線給予一個月過渡期，對改造存量業務墊支模式給予六個月過渡期。相關市場機構應當嚴格落實指導意見，完成存量業務的規範整改，增強風險防範意識。

來源：路透北京6月1日

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