特斯拉提前5月拉貨、襄陽恩梯恩獲新單 江申電動車領域再下一城

江申 (1525) 今天舉行集團法說會，總經理黃得超指出，今年成長動能來自襄陽恩梯恩，預計 9 月將擴增產能至月產 21 萬支。此外，繼獲得電動車大廠特斯拉 (Tesla) 電動車產品訂單，可望提前 5 月拉貨外，襄陽恩梯恩也取得重慶金康電動車訂單，讓江申在電動車領域再下一城。江申為裕隆集團旗下汽車零組件廠，是台灣最大的大貨車架、巴士車架、以及小貨車車架、木床的供應商。主要客戶包括中華汽車 (2204) 佔營收比重 51%、國瑞汽車佔比為 31%、裕隆 (2201) 佔有 8% 及中華台亞佔 2%。



江申今年第一季營收 2.78 億元，毛利率 9.8%，營益率 1.24%，稅前盈餘 1.23 億元，稅後淨利 1.05 億元，年減 21.41%，EPS 為 1.43 元。黃得超指出，第一季轉投資收益減少 14%，除襄陽恩梯恩及福州福享外，其餘轉投資呈現下滑，尤其廈門金龍江申衰退較多。而單季匯損約 1500 萬元。



黃得超進一步指出，廈門江申第一季營收成長，本業也是獲利，但受到材料成本上漲使得獲利下滑 96%，呈現虧損，目前該廠年產能為 1 萬台。而杭州金龍今年首季虧損 300 多萬人民幣，目前年產車架 1.2 萬支。至於襄陽恩梯恩裕隆今年如預期成長，首季年增一倍，目前月產能 18 萬支，呈現稼動率滿載，預計 9 月將產能拉升至 21 萬支。



黃得超表示，今年積極導入自動化提升生產效率，電動車也陸續有成果，除特斯拉業務外，也接獲重慶金康電動車訂單。



黃得超進一步指出，轉投資廣州恩梯恩裕隆透過供貨傳動軸產品，切入電動車大廠特斯拉 (Tesla) 電動車產品，原本預計 6 月拉貨可望提前於 5 月。轉投資福州福享去年獲利不錯，主要為東南汽車銷售量大增，今年首季業績不錯，但東南汽車 4 月銷量下滑，而提供寧德新能源公司電池盒銷售可望提升，有助於業績。

